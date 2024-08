“Vas a terminar mal”: descubrió que le mandaba fotos íntimas a su pareja, lo emboscó, lo baleó y lo filmó

Un hombre acusó a otro por el envío de fotos íntimas a su pareja, lo golpeó y lo baleó

Un hombre emboscó, atacó a golpes y baleó en el pie a otro después de enterarse de que le enviaba fotos de contenido sexual a su pareja. El violento episodio de venganza ocurrió en el departamento Quebrachos, en la provincia de Santiago del Estero, y parte de la agresión quedó registrada en un video que se viralizó en las redes sociales y que encabeza esta nota.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho durante la mañana del domingo pasado, cuando la víctima, de 43 años, fue ingresada con una herida de arma de fuego en el Hospital Zonal de Sumampa. Al ser entrevistado por policías de la Comisaría 33ª, reveló que había sido citado por un vecino del paraje La Trampa en un campo cercano.

Cuando llegó, se encontró con al menos dos hombres, uno de los cuales comenzó a recriminarle por el supuesto envío de fotos íntimas por WhatsApp a su concubina. El agresor lo acusaba de extorsionar a la mujer con las imágenes para que tuvieran relaciones sexuales.

El herido declaró que, en medio de la confrontación, fue atacado con una carabina, recibiendo un disparo en el pie derecho. Luego, mientras estaba en el suelo, fue golpeado en el rostro.

“Ahora, andá a pasarle fotos del pingo a mi mujer. Aquí te tengo, ahora tu mujer va a saber todo. A mí no me vengas a pasarle fotos del pingo a mi mujer y querer cul... por chantaje”, se le escucha decir en la filmación al atacante, que se enojó aún más ante una propuesta de la víctima: “Vamos a arreglar”.

“Conmigo no tenés nada que arreglar. Vas a terminar mal, vas a ir a la cárcel. Ya mismo te voy a denunciar”, le dijo envuelto en furia. “¿Te va a gustar que me meta con tu mujer y me la cul... por chantaje?”, le repitió varias veces, mientras la víctima suplicaba a los gritos: “¡Ya está, por favor!”.

El hombre de 43 años fue abandonado en el lugar. Según el diario El Liberal, vecinos lo socorrieron y trasladaron al hospital.

La causa

Las imágenes del hecho se viralizaron rápidamente y la Justicia inició una investigación, que quedó a cargo de la fiscal de turno, Belkis Alderete. En la noche del mismo domingo, el juez de Control y Garantías, Darío Alarcón, autorizó la orden de detención, que se concretó en la vivienda del atacante en La Trampa.

Durante el procedimiento, se incautaron una carabina calibre .22 y dos cartuchos, además del teléfono del autor del disparo. En el marco de la causa, también fue secuestrado el celular del herido.

El detenido, de 38 años, fue trasladado a la sede del Ministerio Público Fiscal, donde compareció ante Alderete. Sin embargo, siguiendo el consejo de su abogado, decidió abstenerse de declarar. Las autoridades resolvieron que permanezca en detención preventiva durante al menos 15 días, según comunicaron fuentes judiciales.

En cuanto a la víctima, se informó que necesitará una cirugía, ya que el proyectil quedó alojado en el empeine de su pie derecho sin un orificio de salida.

El caso del nene de 12 años abandonado

La cruel imagen del niño abandonado y atado a la vera de una ruta

El hecho sucedió días después de otro resonante caso de violencia en Santiago del Estero, que tuvo como víctima a un nene de 12 años. El viernes pasado, el menor fue hallado atado de pies y manos a la vera de una ruta, a la altura de la localidad de Buey Muerto. Estuvo, se sospecha, al menos tres horas tirado sobre la tierra, ya entrada la noche.

Allí lo habrían dejado dos hombres, padre e hijo, que ahora están detenidos. El chico dijo que, al momento de la agresión, le reclamaron que había robado en una propiedad en los días previos.

Los acusados fueron identificados por fuentes del caso como Luis Alberto y Brian Galván, padre e hijo de 46 y 22 años. El fiscal Alvaro Yagüe les imputó el delito de privación ilegítima de la libertad y abandono de personas. Los indagaron este miércoles.