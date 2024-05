Violenta persecución en San Isidro: robó un auto, atropelló a un policía y lo detuvieron

Así fue el momento de la detención del ladrón

Tras una intensa persecución, la Policía Bonaerense detuvo a un delincuente apenas minutos después de haber robado un auto en la localidad de Beccar, partido de San Isidro. Sin embargo, no fue arresto sencillo: luego de rodearlo en medio de un operativo cerrojo, el delincuente quiso escapar y atropelló a uno de los oficiales que participó del procedimiento.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el hecho comenzó el pasado 6 de mayo en la calle Juan B. Justo al 1300, en la intersección con América. Allí, el ladrón robó un auto Honda Civic de color azul y con vidrios polarizados, y rápidamente huyó de la escena. De acuerdo con la denuncia del propietario, dejó estacionado el vehículo aproximadamente a las 18 horas y cuando salió hacia las 20 notó que ya no estaba. Ahí, avisó de inmediato a la Policía.

Tras el llamado al 911 de la víctima, agentes del Patrullaje Municipal de San Isidro identificaron al vehículo casi una hora y media después, cuando circulaba por las calles Gervasio de Posadas y Clemente Onelli, y comenzaron a perseguirlo en dirección a Villa La Cava, por la calle Jorge Newbery. A la persecución se sumaron móviles de la Comisaría 11º de la policía bonaerense.

Se hizo un operativo cerrojo para detenerlo. Según las fuentes del caso consultadas por este medio, a la altura de la esquina de Tomkinson y Bergallo, el procedimiento se tornó todavía más tenso, ya que el delincuente al intentar darse a la fuga, atropelló a un policía. Sin embargo, de acuerdo con lo que se ve en una video registrado por una cámara de seguridad del Municipio, finalmente fue alcanzado y detenido.

El sospechoso fue identificado como Eduardo Eric Albornoz, un albañil de 30 años con domicilio en San Isidro, quien trasladado a la Comisaría 11° de La Cava, acusado del delito de hurto automotor. En cuanto al oficial embestido, las fuentes señalaron que resultó herido en una pierna y fue llevado por sus compañeros hasta el Hospital Central de San Isidro.

El delincuente detenido

“Gracias al trabajo en conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires logramos realizar este operativo cerrojo y capturar al sospechoso. La seguridad es nuestra prioridad de gobierno. Vamos a seguir trabajando para que los vecinos y visitantes se sientan seguros en San Isidro”, aseguró el intendente Ramón Lanús.

Otro asalto en Beccar

Hace apenas un mes, una familia de la localidad de Beccar, en el partido bonaerense de San Isidro, vivió una pesadilla cuando una banda de cinco ladrones ingresó a su casa con fines de robo. Interesados en el dinero que pudieran tener las víctimas dentro de su domicilio, los delincuentes los maniataron y golpearon con violencia, a punto tal que sufrieron heridas en el cuerpo y sus cabezas.

Fuentes judiciales consultadas por Infobae precisaron que ocurrió cerca de las 21 del pasado viernes, en una vivienda ubicada sobre la calle Juan B. Justo al 400, a metros del cruce con Intendente Becco y en pleno centro comercial. El hecho sucedió a pocos días del crimen de Jorge De Marco, el empresario asesinado por delincuentes que entraron a su casa de San Isidro.

Al momento del ataque, dentro de la vivienda se encontraban Fernando Petrarca (56) y Mariana Di Fabio, junto a sus hijos Maximiliano (26) y Azul (22). De un momento a otro, se percataron de que cinco ladrones armados, todos a cara descubierta, habían logrado ingresar tras barretear la puerta de entrada.

Con violencia, los delincuentes buscaban dinero y objetos de valor. Y la situación se tornó más extrema cuando las víctimas aseguraron que no tenían efectivo en su poder.

“Llegan dos, se ve que prueban barretear la puerta, ven que está fácil porque no estaba puesta la traba, después llegan tres más y a las 20.43 entraron todos juntos. Apenas entran yo que estaba comiendo digo ‘¿qué pasa con las llaves, si ya estamos todos adentro?’. Salgo corriendo, vengo a la escalera, paso a tres (ladrones) y cuando estoy por salir de la casa me agarran dos y me empiezan a golpear y someter”, recordó ayer martes Fernando, el dueño de casa, en diálogo con el canal de noticias TN.