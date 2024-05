Se filtró el último discurso de Klopp a los jugadores del Liverpool en el vestuario: las palabras que hicieron llorar a Darwin Núñez y Van Dijk

El último mensaje de Klopp a los jugadores del Liverpool antes de retirarse

Jürgen Klopp estuvo casi una década en Anfield. Después de 9 años, el legendario entrenador se despidió del Liverpool donde dejó su huella en el club con el que lideró una exitosa etapa con siete títulos entre consagraciones nacionales e internacionales. La victoria por 2 a 0 ante el Wolverhampton, por la última fecha de la Premier League marcó el cierre de una era cargada de emción.

En las últimas horas, se viralizó en las redes sociales el último discurso que tuvo el estratega con sus jugadores, quienes escucharon con atención y admiración las palabras improvisaras que le surgieron en el momento. “Los amo. No puedo esperar a observarte, desarrollarte y dar los siguientes pasos”, comenzó el DT alemán antes de detenerse para consultar qué equipo se había coronado en el certamen británico. “Manchester City”, le dijo un colaborador. Y de inmediato el experimentado líder germano continuó con su palabra: “Bueno, los únicos que impidieron que lo hicieran fuimos nosotros (NdA: en la temporada 2019-20), y pueden volver a conseguirlo. Puede haber algunas personas que digan que el tercer lugar no es suficiente; (a esas personas) les digo que no tienen ni idea de fútbol”.

“¿Podríamos haber tenido mejores momentos? Sí, por supuesto, eso siempre es posible. Pero, ¿lo hicimos mejor de lo que normalmente se puede esperar? Ah, sí, porque se necesita más tiempo para volver a ser un equipo top. Llegar tercero en la primera temporada con el Liverpool 2.0 y de ahora en adelante con nueva energía desde fuera, con nuevas influencias, con un nuevo impulso, probándote a ti mismo, eso es bueno para exprimirlo todo en tu carrera”, siguió.

Y sin ocultar su sensibilidad, volvió a manifestar sus muestras de afecto hacia sus dirigidos. “Los amo. Fue absolutamente extraordinario, gracias por este viaje. Estoy muy orgulloso de ustedes; muy orgulloso de que se me haya permitido ser parte de esto, muchas gracias. El cielo es el límite para ustedes, muchachos”, concluyó. De inmediato, los futbolistas respondieron con aplausos, mientras que el uruguayo Darwin Núñez y el neerlandés Van Dijk no pudieron contener sus lágrimas.

Cabe recordar que ante el público, Jürgen Klopp también había deslizado unas palabras con un micrófono que salieron por los altavoces del mítico estadio inglés. “No se siente como un final, simplemente se siente como el comienzo porque hoy vi jugar a un equipo de fútbol lleno de talento, lleno de juventud, lleno de creatividad, lleno de deseo, lleno de codicia. Esa es una parte del desarrollo, eso es lo que necesitas obviamente”, destacó. Y su discurso continuó con el apoyo masivo de los fanáticos: “Desde hace unas semanas recibo demasiada atención, me siento realmente incómodo. Pero en este tiempo me di cuenta de muchas cosas. La gente me dijo que los convertí de escépticos a creyentes. Eso no es cierto. Creer es un acto activo: tienes que hacerlo tú mismo. Solo dije que tenemos que hacerlo. Lo hiciste. Esa es una gran diferencia”.

“Y nadie te dice ahora que dejes de creer. ¿Por qué este club está en mejor momento que nunca? Quizás alguna vez ¡Tengo que preguntárselo a Kenny Dalglish! (ex jugador y entrenador del Liverpool) Desde hace mucho tiempo, déjame decirlo así”, subrayó. Y completó: “Tenemos este maravilloso estadio, tenemos este maravilloso centro de entrenamiento. Tenemos una superpotencia del fútbol mundial”.

“Nosotros decidimos si estamos preocupados o emocionados. Nosotros decidimos si creemos o no creemos. Nosotros decidimos si confiamos o no confiamos. Y desde hoy soy uno de ustedes y sigo creyendo en ustedes. Sigo siendo un creyente, al 100 por ciento”, concluyó.

Todos los títulos de Klopp en Liverpool

Premier League 2019/20

Copa de la Liga 2021/22 y 2023/24

FA Cup 2021/22

Community Shield 2022

UEFA Champions League 2018/19

Supercopa de Europa 2019

Mundial de Clubes 2019