Hallaron el cuerpo de un joven de 17 años cerca de Rosario

Hallaron sin vida a un joven de 17 años sobre la ruta 34 en Santa Fe

Este miércoles hallaron el cuerpo de un joven en Ibarlucea -la localidad situada a 12 kilómetros al noroeste de Rosario, provincia de Santa Fe- junto a una bicicleta. Recientemente se conoció que se trata de un adolescente de 17 años. Alejo Sagrera era alumno de quinto año y jugaba al rugby. Investigan cuál fue el motivo que causó su muerte.

El joven fue encontrado sobre la ruta 34, en dirección a Rosario, entre los kilómetros 3 y 4, según informó Rosario3. A su lado, estaba la bicicleta Mountain Bike color blanca con la que se movilizaba.

El lamentable hallazgo se produjo este miércoles cuando el personal del Comando Radioeléctrico advirtió la presencia de un cuerpo que yacía sobre la calzada. De inmediato, el Sies intervino en el lugar del hecho y confirmó el fallecimiento.

Alejo Sagrero jugaba al rugby en el Club Logaritmo

Aún no se reveló cuál fue el motivo que le causó la muerte. En este sentido, investigan si se trató de un siniestro vial y si hubo más vehículos involucrados, además de su bicicleta. La causa está en manos del fiscal Walter Jurado de la unidad de Homicidios Culposos.

Quién era Alejo Sagrega, el joven que fue encontrado sin vida en Santa Fe

Alejo Sagrega concurría al Instituto Natividad del Señor, que está ubicado en el barrio Parque Field de Rosario, donde cursaba su quinto año. Además, le apasionaba el rugby, deporte en el que se destacaba. Entrenaba en el Club Logaritmo y también había sido convocado para integrar la selección juvenil de la Unión de Rugby de Rosario.

Tanto el colegio como el club deportivo se pronunciaron tras conocer la triste noticia. “Hoy abrazamos muy especialmente a la comunidad educativa del Colegio Secundario por la muerte de su estudiante Alejo Sagrera. Pedimos a Nuestra Señora de la Natividad que dé consuelo a su familia, a sus compañeros y a sus docentes y paz para el alma de este joven”, fue el sentido mensaje que emitió la institución educativa.

Desde las redes sociales del club en el que entrenaba, compartieron una imagen del joven e indicaron: “El rey del cielo”. “Descansa en paz Ale querido”, añadieron.

Por su parte, desde la Unión de Rugby de Rosario también compartieron sus condolencias y escribieron: “La Unión de Rugby de Rosario expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Alejo Sagrera, jugador del Club Logaritmo. En este momento de dolor, acompañamos a sus familiares, amigos y a toda la comunidad del @LogaritmoRugby”.

Otro hallazgo en el mismo día

El miércoles hallaron el cuerpo de Alejo Sagrera pero no fue el único. Es que ese mismo día, durante la mañana, encontraron a un hombre de 31 años en Jauretche al 6900.

Se trata de Franco, un joven que era buscado desde la tarde del domingo pasado. El hallazgo se produjo en un terreno cercano a la distribuidora de galletitas Tyna, a dos cuadras de su casa. Los empleados del comercio fueron quienes advirtieron la presencia del cuerpo, según dio a conocer Rosario3.

Desde las primeras horas, detectives de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y peritos trabajaron en el lugar.

Aunque en un principio los investigadores creyeron que podría tratarse de un homicidio, la autopsia reveló que el cuerpo no presentaba signos de violencia. Según informó el medio local, los indicios apuntarían a que fue una muerte por causas naturales.

El fiscal que investiga el caso es Adrián Spelta que después del hallazgo dialogó con la prensa e indicó: “Por el momento, no hay otro elemento que me de la severación de que (el cuerpo) fue trasladado o que falleció en el lugar”. Además, aseguró que el cuerpo no presentaba heridas sino solo “manchas de sangre en la cara”.