Robo y tiros en Barracas: un sospechoso muerto y otro herido tras la intervención de un policía de la Ciudad

Avenida Iriarte y Pedriel, en Barracas

Otro hecho de inseguridad ocurrió este jueves en el barrio porteño de Barracas. Un policía de la Ciudad que estaba de franco de servicio advirtió el robo del vehículo a una mujer que estaba con su hijo e intercedió. Como consecuencia, uno de los presuntos delincuentes murió y su cómplice resultó herido: fue derivado al hospital General de Agudos José María Penna por el SAME, según pudo saber Infobae.

Según las primeras informaciones oficiales, todo sucedió en el cruce de las calles Pedriel y la avenida Iriarte este jueves a las 19, cuando un inspector de la Policía de la Ciudad que estaba de civil observó que “le estaban robando el auto a una mujer que se encontraba con su hijo”.

Las fuentes consultadas por este medio explicaron que, ante esto, el inspector “se identificó y, al notar que los sujetos podrían estar armados, repelió la eventual agresión con su arma reglamentaria”. No se informó si hallaron armas en la escena del hecho y si hubo un tiroteo.

Ante esto, uno de los sospechosos se subió al vehículo de la mujer y escapó, mientras que su cómplice quedó herido en el lugar: recibió un balazo en el abdomen y, luego, el SAME lo trasladó al hospital Penna, donde era operado esta noche. No fue informada la edad del presunto delincuente, pero había versiones no oficiales que indicaban que podría ser menor de edad.

El cruce de las avenidas Iriarte y Vélez Sársfield, a metros de la Iglesia del Sagrado Corazón

En tanto, siempre según la información oficial, el prófugo siguió camino con el coche robado por unos 300 metros y, al llegar al cruce de las avenidas Iriarte y Vélez Sársfield, a metros de la Iglesia del Sagrado Corazón, “impactó contra un Ford EcoSport tripulado por dos mujeres, que están fuera de peligro”, añadieron las fuentes consultadas.

“El delincuente descendió del auto en el que huía y, a los 70 metros del choque, cayó sobre el asfalto sin vida”, se indicó oficialmente.

Más robos

Este miércoles, a 25 cuadras de donde le robaron el auto a la mujer que estaba con su hijo, en el corazón céntrico de Barracas, una empleada doméstica saltó por la ventana al encontrar a un ladrón en el departamento en el que trabajaba.

Todo se descubrió cuando personal de la Comisaría Vecinal 4D fue desplazado a la calle Azara al 300, en la esquina con Wenceslao Villafañe, a una cuadra de la avenida Montes de Oca y a tres de Martín García, por varios llamados de vecinos de un edificio en el que pedían auxilio, explicaron las fuentes consultadas por este medio.

Azara al 300, donde un ladrón sorprendió a una empleada doméstica en su lugar de trabajo

Al arribar, los oficiales se entrevistaron con los denunciantes: manifestaron que escucharon gritos de una mujer desde uno de los departamentos, pero no sabían desde qué piso provenían. Finalmente, lograron dar con la víctima, de 49 años y nacionalidad paraguaya.

Se trata de una empleada doméstica que llegó a trabajar a uno de los departamentos este jueves y, al ingresar, “se encontró con un hombre junto a dos valijas con varios elementos de valor”, contaron los informantes.

Y explicaron: “El delincuente la amenazó y ella, asustada, saltó desde la ventana al inmueble lindero”. Los policías recorrieron las inmediaciones de ambos inmuebles, pero no encontraron al delincuente. Las cámaras de seguridad serán clave.

“La paciente ingresó a la guardia del hospital Argerich, traslada por el SAME, tras haber sufrido una caída en altura”, indicaron fuentes del caso. Tras ser revisada y medicada fue dada de alta.