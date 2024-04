Detuvieron a un futbolista en La Plata por agredir a un árbitro tras ser expulsado

Un nuevo hecho de violencia en el fútbol amateur tuvo lugar en la ciudad de La Plata luego de que un futbolista fuera detenido por haber agredido a un árbitro debido a que lo expulsó. El agresor fue imputado por lesiones graves después de que la víctima se sometiera a una serie de estudios médicos tras haber sido noqueada.

La orden de aprehensión fue emitida por la fiscal Virginia Bravo, perteneciente a la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de La Plata, luego de corroborar que el agresor, identificado como Braian Milone (30), se trató del autor material de la lesiones en perjuicio de Martín “G” (33). Por este motivo, la investigadora imputó al acusado por el delito de lesiones graves, a la vez que pidió que se registrara su domicilio ubicado en la calle 525, entre 4 y 5.

De esta manera, el personal de la comisaría 11ª de Ringuelet se presentó éste martes en la vivienda del acusado para apresarlo y trasladarlo hacia la dependencia policial mencionada. No obstante, no se dio a conocer sobre la existencia de algún elemento que pudiera complicar su situación procesal, por lo que deberá esperar a ser citado a una indagatoria por la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF).

En paralelo, los agentes del Grupo Operativo Táctico (GTO) del distrito intervino por pedido de la Justicia en el relevamiento de los testimonios que los jugadores de ambos equipos, quienes habrían confirmado el orden de la secuencia planteada, a la vez que Milone fue señalado como el responsable de la agresión.

El detenido está a la espera de ser indagado por la fiscal a cargo de la causa (PFA)

El incidente ocurrió el pasado 31 de marzo durante un torneo de fútbol 5 conocido como “Las Diagonales”, el cual se celebró en el complejo Wimbledon, ubicado en la localidad platense de Tolosa. En ese momento el referí dirigía uno de los encuentros deportivos, cuando fue atacado por el jugador de fútbol luego de que tomara la decisión de expulsarlo.

Según las fuentes policiales a las que accedió Infobae, el agresor le pegó una trompada al árbitro a la altura del pómulo derecho que provocó que la víctima cayera inconsciente al suelo. Frente a esto, el organizador del evento y un compañero árbitro se encargaron de trasladarlo hacia el Hospital de Gonnet para que pudiera recibir la atención médica necesaria.

Una vez que el hombre fue recibido por el personal médico, se le practicaron varios estudios, entre ellos, una tomografía y una placa de rayos x que confirmó la presencia de fisuras en la parte derecha del rostro. Por el momento, el árbitro continúa hospitalizado bajo evaluación, aunque indicaron que su vida se encuentra fuera de peligro.

El árbitro continúa hospitalizado tras la agresión, aunque su vida está fuera de peligro (Gobierno PBA)

Por otro lado, éste fin de semana otra polémica de similar magnitud ocurrió durante un torneo de fútbol infantil después de que el ex jugador de Boca Juniors Hernán Grana atacara a un árbitro que dirigía el partido en el que jugaba su hijo. A pesar de que no hubo una agresión física como tal, en el mundo del deporte reprocharon la actitud que adoptó, ya que tuvo que ser expulsado de la cancha al levantar la voz.

“¡Cobrá bien, dale!”, fue el primer grito que registró un testigo con la cámara de su teléfono celular. “¡Dale Gordó, cobrá bien! ¡Lo viene agarrando de la camiseta!”, continuó el ex lateral previo a que el juez procediera a echarlo de la cancha por su mala conducta y por transgredir los límites entre la tribuna y el campo de juego.

“Cuando le eché se metió en la cancha, y bueno, cuando obligué a que lo sacaran, desde la puerta del club me siguió insultado a decirme de todo. No hubo agresión física”, reconoció el referí durante una breve entrevista para el programa Telenoche de Canal 13. Asimismo, lamentó que éste tipo de situaciones fueran comunes en los partidos de baby fútbol, ya que las protestas, agresiones verbales y físicas suelen ser moneda corriente.

El hombre de 30 años había golpeado a un referí por expulsarlo de un partido de fútbol (PFA)

Por su parte, Grana compartió un descargo en sus redes sociales, en donde explicó: “Fui a hablarle porque estaba dejando que nenes de 9 años se pegaran y no les decía nada. Entonces lo único que quería decirle era que les hablara”. En línea con el argumento, el ex futbolista admitió que no fue la manera correcta de actuar, sobre todo, porque había menores de edad presentes.

Por último, el ex jugador de fútbol profesional apuntó contra las personas que filmaron y viralizaron la secuencia al señalar: “Me pone triste y me da bronca que haya gente queriendo ensuciar mi persona pero tengo la conciencia bien tranquila de qué clase de persona soy”. Además, remarcó que “lo que se mostró en el vídeo no fue la verdad de lo que pasó”.