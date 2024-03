En medio del temporal un hombre embistió y arrastró a una mujer en el capot de su auto

En medio del temporal que afecta desde este martes al AMBA, un hombre embistió y arrastró a una mujer en el capot de su auto durante varios metros y el episodio es investigado por la Justicia. Ocurrió en Gerli, en la zona sur del conurbano, una de las áreas con mayores consecuencias por el mal clima.

La escena fue registrada por un testigo y el video se viralizó con rapidez en redes sociales. Incluso, un cronista del canal de noticias TN pudo contactar a la víctima. Se trata de una mujer de nombre Mariel, quien contó al aire cómo se había desencadenado el brutal ataque.

En efecto, la mujer contó que con motivo de las inundaciones se encontraba desviando el tránsito en la intersección de las calles Sánchez de Bustamante y República del Líbano, en sentido al Puente Bustamante. Durante esa tarea, intentó detener la marcha del auto para evitar que provocara oleaje en la calle y el agua ingresara a las casas de los vecinos. Por esa razón, se colocó delante del vehículo para explicarle la situación al conductor.

Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. “Le hablé, pero este hombre no me escuchó. Sonrió y aceleró”, relató en diálogo con el canal de noticias. La escena siguiente la muestra arriba del capot, agarrándose de las escobillas del parabrisas.

El temporal sobre la Ciudad de Buenos Aires (Franco Fafasuli)

“Quise ayudarlo también a él, porque quería meterse en una calle donde había una boca de tormenta y todo estaba tapado. Se le iba a quedar el auto. No sé si fue por la lluvia, pero no me escuchó y arrancó”, aseguró la mujer que resultó ilesa, pese a la maniobra agresiva del conductor.

“Solo estábamos intentando ayudar, porque todo era un caos y no había nadie de Vialidad ni de Defensa Civil”, reiteró.

El hombre que la atacó iba a bordo de un Volkswagen Suran blanco acompañado de su esposa, según detalló. Luego de que caer del capot, la mujer fue asistida por un grupo de vecinos, que persiguió y golpeó al agresor. No obstante, la víctima no realizó la denuncia.

En Valentín Alsina apareció el cuerpo de un hombre flotando

Fuentes del caso indicaron que, a raíz de las imágenes trasmitidas por TN, la Unidad Funcional N°7 de Lanús decidió actuar de oficio.

El temporal, en tanto, ocasionó destrozos en distintas zonas de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno porteño informó que sólo durante la mañana de ayer cayeron casi 100 milímetros de agua, un fenómeno climatológico que ocasionó la inundación de calles, la caída de árboles y vuelos demorados, entre otras consecuencias.

En Valentín Alsina, un adolescente de 14 años fue hospitalizado en estado de gravedad luego de haberse electrocutado en la calle.

El hecho ocurrió el martes por la tarde en el cruce de las calles Haití y Membrillar, en donde el menor de edad tuvo contacto con un poste de luz y sufrió una descarga eléctrica. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad que capturó al joven mientras caminaba por la calle inundada y, en el momento que intentó regresar a la vereda, terminó desplomado en la calle al intentar sostenerse de la estructura metálica.

Por otro lado, durante las primeras horas del martes se reportó la muerte de un hombre en Valentín Alsina después de que los vecinos notaran que un cuerpo flotaba en la intersección de las calles Habana y Coronel Dulce. Además, los vecinos se quejaron por el tiempo que tardaron los servicios de emergencia para retirar los restos, debido a la complejidad para ingresar a la zona por la gran inundación que hubo en las calles.

Los especialistas coinciden en que el fenómeno se mantendrá al menos por 48 o 72 horas, probablemente con tormentas aisladas de entre 15 y 20 minutos. Según el SMN, las lluvias avanzan desde el oeste hacia el ÁMBA.