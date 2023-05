Video: por primera vez la policía local de Lanús usó un arma no letal para reducir a un sospechoso

El delincuente amenaza a uno de los policías con un cuchillo

Ayer martes por la tarde, vecinos del barrio de Villa Diamante, del partido de Lanús, alertaron que un hombre amenazaba a varios de ellos con un cuchillo mediante de un llamado a la línea 132, el servicio telefónico de emergencia municipal.

Así, llegó a la esquina de Castro y Murguiondo un móvil de la Patrulla de Respuesta Inmediata, donde encontraron al delincuente en cuestión. En el video captado por las cámaras de seguridad la zona se ve a un hombre que enfrenta a los agentes policiales, quienes se le acercan para intentar disuadirlo.

Ante la inminente detención, y al verse rodeado, el sospechoso extrajo de su buzo un cuchillo que empuñó con su mano derecha y buscó atacar a uno de los policías. La situación de peligro hizo que el efectivo amenazado utilizase su arma Byrna, una pistola no letal fabricada por Bersa, que dispara municiones de gas pimienta y cuya compra fue anunciada por el secretario de Seguridad e intendente interino Diego Kravetz el mes pasado.

Fueron cuatro disparos a la mano y el torso, mediante el cual se logró reducir al malhechor, identificado como Martín Vega Iglesias (30), quien cayó al instante y fue esposado por los agentes. En el hecho intervinieron la Estación de Policía Departamental de Seguridad (EPDS) de Lanús y la Unidad de Policía de Prevención Local -UPPL.

El sospechoso fue revisado por personal médico en la Comisaría 5° de Lanús. Allí se constataron marcas leves correspondientes a los impactos del arma no letal utilizada y se labraron las actas de rigor. Según fuentes de la investigación, al momento de la detención se le incautó cuchillo con mango de madera y tres envoltorios con picadura de marihuana.

El expediente por el hecho está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada N° 5 de Lanús.

El cuchillo secuestrado al delincuente

Las unidades de Seguridad Ciudadana y PRI de Lanús, que cuenta con 250 efectivos, incorporaron las pistolas Byrna, alimentadas por aire comprimido, que disparan proyectiles cinéticos o químicos irritantes que pueden inutilizar a una persona a una distancia de hasta 18 metros.

“Yo estoy en un distrito con 500 mil personas. Hay 37 villas. En Lanús, las persecuciones policiales terminan en barrios populares, donde hay chicos. Un móvil policial que opere en el Conurbano no puede no tener armas no letales. No usarlas es una locura. Cuando voy a detener a alguien y salen los vecinos a tirar piedras para defender al sospechoso, ¿qué hago? ¿Voy a tirar con una 9 milímetros para repeler la agresión? Termina con un vecino muerto y el policía imputado por homicidio en exceso de legítima defensa, u homicidio directamente”, dijo el secretario Kravetz a Infobae tras anunciar la compra de las armas para su fuerza local.

La pistola utilizada en la detención en Lanús

“En este contexto, estamos buscando alternativas menos peligrosas y que tienen una cuota de efectividad”, sigue el intendente interino: “Estamos buscando proteger la vida de los vecinos, de los delincuentes y de los efectivos”.

En paralelo, la Ciudad de Buenos Aires ya realizó una compra de pistolas taser, a la espera de la aprobación de la ANMAC. Las pistolas Byrna, en cambio, no requieren de esta aprobación.

