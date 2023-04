Trabajaba en un hotel de Monserrat y le robó a un turista francés: la Policía lo allanó y recuperó lo robado

Video: el arresto de Carlos Serrano

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo al empleado de un hotel del barrio porteño de Monserrat y recuperó durante un allanamiento todos los aparatos electrónicos que le había robado a uno de sus huéspedes, valuados en más de $1,3 millones.

El hecho ocurrió el miércoles pasado y el damnificado fue un turista de nacionalidad francesa que estaba alojado en la habitación 212 del Hotel Central, ubicado en la calle Solís 196.

Ese día, el hombre se había ausentado durante varias horas y al regresar a su cuarto se encontró que le habían sustraído una tablet Apple iPad 12.9, dos notebooks -una Apple MacBook Air M2 y una Asus-, un auricular Apple y un smartphone Xiaomi. Pero había una particularidad: ninguna de las aberturas de la habitación había sido violentada.

Una vez realizada la denuncia, intervino el personal de la División Investigaciones Comunales 1 Sur de la Policía de la Ciudad, que trabajó en distintos frentes como entrevistas a empleados, búsqueda de imágenes y también la utilización del rastreo satelital de los aparatos Apple.

Esto último fue clave porque permitió establecer la zona donde podrían estar los equipos robados y justo coincidía con el domicilio de Carlos Serrano, empleado sospechado, en San Telmo, que se desempeñaba en el área de mantenimiento del hotel.

Los equipos electrónicos robados al turista francés están valuados en más de 1,3 millones de pesos

Así, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 20, a cargo de Hugo Decaría, ordenó el allanamiento a esa vivienda, un hotel de pasajeros en Estados Unidos al 300 y se recuperaron todas las pertenencias sustraídas.

De allí, los oficiales fueron a buscar al empleado, de 29 años, quien se encontraba cumpliendo su horario de trabajo en el hotel. Así, quedó detenido y se le devolvieron los aparatos al turista.

Agradecido por el accionar de la fuerza porteña, el turista francés hizo un posteo en Instagram para felicitar al comisario Matías Musumeci, al subcomisario Sebastián Fuentes, al principal Diego Farías, al oficial mayor Iván Ojeda, al oficial primero Lucas Acevedo, al oficial mayor Diego Piper, al oficial primero Ezequiel Medina, al oficial mayor Fabián Pilusoy al auxiliar Lucas Acosta.

Te puede interesar: En una camioneta adulterada, con peluca y drogas: así cayó el jefe de la banda que asaltó un banco de La Plata

“Soy francés y viajo bastante y trabajo desde todas partes, así que tengo bastante material en mis maletas”, explicó el turista, quien al presentarse en la Comisaría 1 Sur dijo que lo recibieron “muy bien” a pesar de sus dificultades para hablar español.

“Se me unieron dos policías de paisano, como en las películas americanas. Fueron absolutamente geniales y sorprendentes conmigo”, destacó. Y se mostró sorprendido porque al recuperar sus pertenencias “no faltaba nada”.

“La policía fue realmente increíble, en pocas horas encontraron todas mis cosas. Pero lo increíble fue que se implicaron muchísimo desde el principio hasta el final”, relató ya que los efectivos estuvieron trabajando desde las 6 hasta las 11 de la mañana.

“Se lo tomaron muy a pecho y no querían que robaran a ningún turista e hicieron absolutamente todo lo que pudieron para recuperar mis cosas”, destacó.

Por último, señaló que hace más de 7 meses le tocó vivir un episodio similar en el Distrito Federal de México y que todavía no pudo recuperar los objetos robados. “Ahí, dos fiscales tienen hasta la dirección de la persona que me robó. Me bloquearon en su teléfono y WhatsApp. Nunca me contestan, como si estuvieran protegiendo a los ladrones”, concluyó.

Seguir leyendo: