Violento ataque de un Policía a un chofer que se manifestaba por el crimen del colectivero: “Le pega con el escudo de mala leche”

Violento ataque de un policía a un chofer que se manifestaba por el crimen del colectivero (A24)

Ya pasó por el hospital Santojanni y pudo abrazar a su padre. Habían pasado unos minutos de las 15 de este lunes y Matías (25) le contaba a Infobae que se enteró de lo sucedido por los medios. Cuando vio los videos no lo podía creer. Su papá, Claudio de 54 años y 26 como colectivero, era brutalmente agredido por un agente de la Policía de la Ciudad en la protesta por el crimen del chofer de la Línea 620 en Virrey del Pino. La imagen del escudazo impactando en la cara del trabajador, que tenía sus manos en alto, se repetía como en loop por los diversos canales de noticias y las redes sociales.

“Él estaba filmando cuando llegó la Infantería, tenía el celular en la mano. Lo agarraron, lo separaron del grupo grande y empezó a hablar con un policía, el que se ve en el video que está de frente a él. De la nada le pegaron un palazo y una mujer policía le pegó con el escudo de mala leche. Si era hombre lo desmayaba”, relató ante este medio Matías la secuencia del ataque que sufrió Claudio y aseguró que, por relatos de los compañeros, fue una mujer quien lo atacó. No confirmaron ese dato desde la fuerza porteña.

Claudio no sufrió fracturas tras la agresión, pero, según Matías, tiene toda la “cara marcada, casi no puede respirar”. Y detalló que la mayor parte del golpe la recibió en el pómulo derecho y en la nariz, pero que también lo golpearon en un brazo. “Lo tiene muy inflamado, no lo puede mover de los palazos. Le dieron algo para el dolor”, describió el joven sobre la atención que recibió en el hospital Santojanni luego de que lo trasladara el SAME.

También agregó indignado: “Se ve en el video que no estaba haciendo nada... Fue de la nada. Si estaba peleando, está bien y no, pero no estaba haciendo nada. Tenía las manos en alto”.

Claudio, chofer de la Línea 218 que hace el trayecto de Liniers a Cañuelas para la empresa Almafuerte, hace 26 años que maneja colectivos y este lunes tomó el mismo turno que Pedro Daniel Barrientos (65), el chofer de la línea 620 asesinado en la zona del barrio Vernazza de Virrey del Pino: desde las 2 hasta el mediodía.

“No bien se enteró de lo ocurrido, se juntó con los compañeros de la empresa y fueron”, explicó Matías lo que hacía su padre este mediodía en la protesta en la que el ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni, fue atacado por colegas de la víctima y debió ser evacuado por la Policía de la Ciudad.

Fue en ese contexto en el que Claudio, como se ve en las imágenes del video que encabeza esta nota, recibió una brutal agresión: un agente de la Policía de la Ciudad le pegó con el escudo. El hombre hablaba con otro oficial que, incluso, tras el ataque, se solidarizó con el chofer que trabaja con un franco rotativo por semana en jornadas de hasta nueve horas.

Matías, que cuando nació ya hacía un año que su padre manejaba colectivos, contó que los hechos de inseguridad que sufre Claudio son “todo el tiempo”. Pero recordó uno que lo marcó, metafórica y literalmente, cuando quiso evitar un robo: “Le tiraron un ladrillazo y le reventaron el parabrisas, pero le dio en la frente. Fue hace unos 10 años aunque la cicatriz todavía la tiene”.

El crimen del colectivero ocurrió a las 4.30 de este lunes en el kilómetro 41 de la ruta 3, cuando Barrientos comenzaba el servicio. Un grupo de delincuentes se subió a la unidad y comenzó un tiroteo con un Policía de la Ciudad que viajaba como pasajero.

Producto del enfrentamiento, Barrientos recibió un disparo en el pecho y murió al instante. En la escena del hecho se encontró un arma con pedido de secuestro, emitido por una comisaría de El Palomar. Los ladrones huyeron pero uno de ellos fue detenido. Buscan al prófugo.

