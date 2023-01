El crimen de Báez Sosa: “Represento a ocho condenados por la opinión pública”, afirmó Tomei, abogado de los rugbiers

“Vi reiteradas veces cómo asesinaron a mi hijo que imploraba piedad”

“Vi reiteradas veces cómo asesinaron a mi hijo”, agrega. Me costó muchísimo estar en este lugar. Cargamos las valijas para venir a este pueblo de Dolores. Nunca me atreví a mirar los videos y acá los vi reiteradas veces. Me costó horrores ver la forma en que asesinaron a mi hijo. Es una angustia terrible ver como el imploraba piedad y le seguían dando patadas”, dijo la mujer.