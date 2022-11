“Se hizo el pavo”: la reacción del ingeniero acusado de atropellar a un vecino en un country de pilar

Video: la secuencia del hecho.

E.C, de 65 años, el vecino del barrio privado Estancias del Pilar que fue atropellado el sábado por la mañana por su vecino A.H, un ingeniero civil de 25 años, continúa internado en el hospital Austral de la zona. Su estado es delicado. Según supo Infobae, el hombre de 65 años sufrió un traumatismo encefalocraneal y una fractura expuesta en su pierna izquierda.

El caso es investiga la Unidad Funcional de Instrucción Nº2 de Pilar, a cargo del fiscal Andrés Quintana. Entre las medidas de rigor, el funcionario judicial dispuso que se le practicara el test de alcoholemia al conductor que atropelló a la víctima con su Chevrolet Corsa Gris y que se haga un relevamiento de las cámaras de seguridad del country. La secuencia del accidente fue tomada por cámaras de seguridad e ilustra esta nota.

La calificación del caso, “lesiones culposas”, es provisoria. A.H no había sido indagado hasta el mediodía del lunes. El fiscal Quintana espera la evolución de la víctima para determinar la calificación en contra de A.H y así poder definir la acusación. Las pruebas no benefician al imputado. El test inmediato de alcoholemia marcó el doble de lo permitido y el video muestra la escena completa. Tras atropellar E.C., el conductor no solo no se detuvo sino que siguió de largo durante 15 cuadras más, hasta que llegó a su domicilio. El parabrisas del Corsa tiene un golpe visible.

“El detenido no presentaba mayores alteraciones”, asegura a este medio un investigador clave del caso. Sin embargo, al ser arrestado, en la típica conversación informal entre detenidos y policías, “no dijo de donde venia, si de laburar o de una fiesta”.

“Le preguntaron informalmente” y, según la fuente, el ingeniero civil “se hizo el pavo”. A.H, que egresó de la UBA el año pasado y trabajaba como superintendente de obra en una reconocida desarrolladora, había constituido una empresa en septiembre de este año, dedicada al rubro de espectáculos. Entre los más de diez socios del directorio hay varios vecinos de Estancias del Pilar, todos de su misma edad.

Luego de ser atropellado por A.H en el Chevrolet Corsa, E.C. quedó tendido en el suelo. Al principio fue asistido por personal de seguridad del barrio privado hasta que, finalmente, llegó una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) y lo trasladó de urgencia al Hospital Austral.

“Alcohol 0 al Volante”

El pasado 24 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de “Alcohol 0 al Volante” para rutas nacionales. El proyecto, que logró la media sanción con 193 votos positivos, 19 negativos y 4 abstenciones, modifica un artículo de la Ley de Tránsito 24.449 y estipula que “queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero miligramos por litro de sangre”.

La normativa actual establece, para cualquier tipo de vehículo, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0.5) de alcohol por litro de sangre; para motocicletas o ciclomotores, hasta 200 miligramos (0.2); y para transporte de pasajeros de menores y de carga, alcohol cero. Si es ratificada por el Senado, la tolerancia para todas las categorías será 0.

El objetivo es generar un “cambio cultural” para “configurar una conciencia y responsabilidad ciudadana”. “Hemos escuchado historias desgarradoras como resultado de conductores ebrios. La problemática de los siniestros viales se lleva 20 vidas por día y en más del 50% de los casos el alcohol está presente”, sostuvo el radical Jorge Rizzotti al inicio del debate.

