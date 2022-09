Secta del porno sado: el diario íntimo de la víctima vinculada a Carlos Pedro Blaquier, 54 años más joven que él

Carlos Pedro Blaquier, foto de 2016. Para ese entonces, cree la Justicia, ya estaba involucrado con la secta.

Carlos Pedro Blaquier, 95 años, nacido en 1927, es un capitán de industria, cabeza de la familia que controla el ingenio azucarero Ledesma. También es una figura oscura para la historia de las violaciones a los derechos humanos en Argentina. A comienzos del mes pasado, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la resolución del Tribunal Oral Federal de Jujuy que había dejado al empresario fuera de un juicio oral por delitos de lesa humanidad en la causa que investiga “la noche del apagón”, en la que Blaquier está imputado por 23 hechos de privación ilegal de la libertad ocurridos en 1976 en Jujuy.

Hoy, el nombre de Blaquier resuena en los tribunales de Comodoro Py. Una testigo lo acusó en la causa a cargo del juez Ariel Lijo con el fiscal Carlos Stornelli y la fiscal Alejandra Mangano de la PROTEX, que investiga a la secta Escuela de Yoga Buenos Aires, sospechada de haber creado una asociación ilícita a gran escala basada en la trata de personas y el lavado de dinero con divisas contrabandeadas a Estados Unidos, con sexo alquilado a hombres ricos y una clínica trucha en Almagro empleada para drogar y torturar a miembros disidentes.

El relato lo ubica junto a una víctima de la secta, una joven nacida en 1981, 54 años más joven que él, que ingresó a la secta siendo menor de edad y a la que supuestamente visitaba en el edificio que funcionaba como la central operativa del grupo en la calle Estado de Israel.

Cama en el edificio de la calle Estado de Israel.

La víctima tenía su propio departamento dentro del edificio, donde Blaquier -siempre según los relatos de una testigo- se encontraba con ella al menos dos veces por semana, con obsequios costosos de marcas como Hermés y Louis Vuitton. Según fuentes judiciales, esa relación habría ocurrido durante al menos una década. La joven es una de las siete víctimas identificadas hasta ahora.

Ayer, 18 imputados, incluidos los máximos jerarcas de la secta, fueron procesados por asociación ilícita, trata de personas agravada y lavado de dinero por Lijo. La cúpula fue embargada por 1200 millones de pesos cada uno. Blaquier no fue mencionado en el procesamiento, de 571 páginas. Sí fue mencionado en el pedido de procesamiento de Stornelli y Mangano. “Entre las ‘personas de poder’ tuvo la oportunidad de conocer al director o presidente de la empresa “Azúcar Ledesma”, un hombre mayor que concurría asiduamente a quien luego conoció como Carlos Pedro Blaquier”, dice el documento, citando a la testigo. La misma relató que “Azúcar” era el nombre en clave del empresario para la gerencia de la secta, y que oía llorar a la víctima antes de los encuentros porque “no quería estar con él”. Susana Mendelievich, alias “Mendy”, una de las jerarcas procesadas, era quien regenteaba esta situación como presunta proxeneta.

“Es como que él la compró a ella, ella es de él y es de las chicas la que vive con más lujos, tiene autos, ropas caras”, dijo la testigo que reveló la relación.

El empresario todavía no fue imputado. Sin embargo, fuentes judiciales ratifican a Infobae que Blaquier es objeto de investigación y que el procesamiento firmado ayer, extenso como parezca, es un primer procesamiento en una causa, que avanza con, por ejemplo, el análisis de 4100 cintas VHS incautadas al ilusionista Carlos Barragán, acusado en la trama de trata de la secta: se cree que los empresarios que tenían sexo con víctimas de la secta eran filmados. La víctima vinculada a Blaquier no declaró todavía en la causa. Investigadores en el expediente estiman que podría ser citada la semana próxima.

Por lo pronto, hay pruebas.

Susana Mendelievich, acusada de ser la proxeneta jefa de la secta.

La división Trata de Personas de la Policía Federal, que allanó el lugar, encontró a la víctima allí. Había fotos de la mujer con Blaquier en portarretratos, ratifican fuentes judiciales. Blaquier figuraba también en un dossier llamado “Departamento Novios”, encontrado en la casa de un country de Tigre donde el líder máximo de la secta, Juan Percowicz, fue arrestado. El dossier detallaba a empresarios que tenían sexo con mujeres de la secta. El dossier tenía, por ejemplo, un cuadro de acciones de Ledesma.

La víctima también escribió un diario íntimo. Fue encontrado por la Federal en su departamento. Allí, relata una historia de manipulación, donde la figura de Percowicz padre es todopoderosa, donde se habla de un ascenso al “nivel 7″, el mismo que ostentaba Mendelevich. También habla de viajes a Estados Unidos. En un párrafo, habla de un supuesto adversario en la escuela: “Me hace sentir que Juan no me quiere, que es injusto conmigo, que antes me decía cosas hermosas y ahora no. Que no es mas como era antes conmigo, que no soy su preferida, que no soy especial. Que cuando estoy en USA es más dulce ¿por qué, porque estoy facturando? Porque cuando vuelvo a Bs As es todo negativo. No me quiere más como antes”, dice la víctima. “Los número 7 están organizados para mentirme”, continúa.

Luego, el texto se pone peor: “En serio tengo muchas ganas de irme”, “MIEDOS: (…) Miedo a no facturar bien y volver a estar en rojo y no poder vivir sola (…) Miedo a quedarme sin medicación de dormir”.

En la última página, en una entrada de 2022, figura una lista de pros y contras de vivir en Estados Unidos, que dice: “Pros: vivir en un país del 1° M, Botánico intenso, oportunidades, facturación, ciudad segura, limpia, idioma, lujo. Contras: estar lejos de J. (se presume sería Percowicz padre), menos intimidad, no poder salir del país hasta tener green card, no palacete”. La víctima fue explotada en más de una forma: usaron su nombre para un mutuo para adquirir la camioneta Ford Bronco que el jefe de la secta tenía en su casa de country.

Juan Percowicz, el lider máximo, al ser detenido por la Federal.

Sin embargo, la entrada más perturbadora en el diario data del 6 de agosto de 2022, días antes del allanamiento.

Es una plegaria.

Aquí se reproduce en forma completa:

“ Por favor mi Amado Dios, te ruego me ayudes a dormir bien esta noche y todas las noches (…) Te ruego me ayudes a callar mis yoes bajos, a matarlos y q se caigan y callen todos, cada uno. Te ruego Amado Dios me ayudes a matar el yo bajo de la desconfianza y al yo bajo que siente celos y posesión. Gracias y siempre gracias. No quiero que tenga la intimidad que tiene conmigo, los secretos, la calentura, el amor, la confianza, la alegría, la calentura. En esa “relación” no quiero nada bueno para él y nada bueno p/ella... ni que la abrace cuando duermen juntos”.

¿Acaso habla de Blaquier en este párrafo? Documentos en la causa sostienen que Blaquier incluso compró unidades dentro del edificio de Estado de Israel. Un párrafo en el procesamiento asegura: “Incluso, se halló una constitución de fianza del año 2011 en la que se dispone una renta mensual, gratuita y vitalicia establecida a su favor por el monto de $31.250, dejando sin efecto una anterior de USD 80.000 y de USD 120.000. Además, existe un testamento a su favor por la suma de USD 1.000.000, una escritura de compra a su nombre de un departamento en Uruguay y una manifestación de que “es la decisión de ellos estar enterrados juntos”

SEGUIR LEYENDO: