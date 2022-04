Gallos de riña y caballos en mal estado: el cruel zoológico privado del fundador de Los Monos

Video: los gallos de riña de Cantero.

(NOTICIA EN DESARROLLO) Hoy por la mañana, Máximo Cantero, “El Viejo”, el histórico fundador de Los Monos y padre de “Guille” Cantero, su máximo jefe, fue allanado y detenido otra vez por encabezar una asociación ilícita dedicada a extorsiones y balaceras en estaciones de servicio y escuelas, en un desprendimiento operativo del clan que en los últimos años pasó de ser una narcobanda armada con sicarios a su servicio a ser una megaempresa del hampa dedicada a múltiples delitos.

Hubo 20 imputados junto a él, entre ellas, Patricia Contreras, su ex pareja, madre de “Guille”.

Así, por órdenes de los fiscales Valeria Haurigot y Franco Carbone, la AIC allanó su casa rosarina en la calle Avellaneda al 4500, donde funcionaba un merendero regenteado por su actual pareja, el mismo domicilio que fijó para recibir el beneficio de la prisión domiciliaria en septiembre de 2020, para cumplir el tramo final de su última condena a seis años de cárcel. Le encontraron, por ejemplo, un cuadro con la imagen de Al Pacino como Scarface, un típico cliché de decoración narco.

También le encontraron fauna: seis gallos de riña, pájaros enjaulados, varios galgos supuestamente usados para carrera y, literalmente, una caballeriza en el fondo de la propiedad con 18 equinos, todos ellos en visible mal estado.

En todo caso, no es el primer capo criminal que tiene su propio zoológico. “Dumbo” Martínez Maylli, el jefe narco de Villa Lugano que lleva casi un año prófugo, hoy supuestamente en acción en la Villa 1-11-14, tuvo en una guarida en Moreno una granja con gallinas, patos y hasta coatíes.

Los caballos del capo criminal.

“En la casa de Cantero encontramos alimentos no perecederos del Plan Cuidar que es municipal. Estaban destinados a un supuesto comedor barrial que funciona ahí, pero no vimos un indicio de un comedor porque no había ni cocina. Vimos algo más similar a un salón de fiestas”, aseguró el fiscal Carbone en una conferencia de prensa realizada esta mañana.

Sobre el caso en sí, la fiscal Haurigot amplió:

“Vamos a pedir la duplicidad de plazos para hacer la audiencia imputativa la semana que viene. Vamos a presentar dos núcleos que bajan de la estructura de Los Monos , con una fuerte mención para dar permisos para vender estupefacientes. Alguien pagó por las intimidaciones públicas. Hay motivaciones variadas. Hay personas dentro de las investigadas que tienen mucha experiencia en la comisión de delitos. Era previsible para nosotros no encontrar armas en sus domicilios. No quita que la base sobre la cual construimos la investigación sea sólida”.

"El Viejo" de espaldas tras su arresto.

Así, 21 personas serán imputadas por intimidación pública, asociación ilícita, una extorsión y tentativa de homicidio. El análisis de lo incautado en los allanamientos también será clave para expandir las imputaciones.

También, se requisaron las celdas de tres presos, entre ellas la de “Guille” Cantero en Marcos Paz, con resultado negativo. “En el pabellón 8 de la cárcel de Piñero encontramos chips y celulares. G ran parte de las escuchas tienen que ver con una persona llamada ‘Pandu’ Aguirre. Operaba en la cárcel las 24 horas. Sus llamados dieron con líneas que nos permitieron avanzar en la investigación”, reveló el fiscal Carbone.

