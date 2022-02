Su padre fue uno de los ladrones del siglo y su hermano asaltó un banco: él cayó por robar una rueda de auxilio

Julián Zalloechevarría, uno de los ladrones del Robo del Siglo, junto a Fernando Araujo y Beto de la Torre

Cuando vio la noticia de la detención de su hijo Juan Pablo por robar una rueda de auxilio en Mar del Plata, Julián Zalloechevarría, uno de los miembros de la banda del Robo del Siglo que hasta hace seis meses tenía otro hijo -Juan Manuel- detenido por robo, se sintió angustiado.

“Una vez que enderecé mi vida y me recibí de abogado, mis hijos tuvieron problemas con el delito. Siento culpa y dolor, nunca quise que siguieran mis pasos” , dice “El Paisa” Zallo, cómo lo llamaban sus compañeros, a Infobae.

Este ex ladrón fue una pieza importante en el robo al banco Río de Acassuso, ocurrido el 13 de enero de 2006, donde la banda huyó por un túnel en dos gomones con unos 20 millones de dólares. En la bóveda, el cerebro del asalto -Fernando Araujo- dejó este mensaje: “En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es sólo plata y no amores”.

Cayeron por la delación de Alicia Di Tullio, ex esposa de Rubén Alberto de la Torre, el ladrón que entró primero al banco con una peluca y disfrazado de médico.

Ahora están todos libres.

“Siento que mi apellido o nuestra genética está bajo una maldición, me dejó mal lo de mi hermano, además lo dejan como un gil. Pero tiene más antecedentes que Bin Laden, por robo y resistencia a la autoridad” , dice a Infobae Juan Manuel Zalloechavarría, que estuvo preso cinco años por narcotráfico y el robo de un banco.

Juan Manuel Zalloechevarría emuló a su padre: robó un banco y cayó preso

“El padre fue parte de ‘El robo del siglo’ y él no pudo robar ni una rueda de auxilio en Mar del Plata”, tituló el diario La Capital de Mar del Plata en una nota firmada por Bruno Verdenelli.

La noticia refleja un episodio simple: Juan Pablo, uno de los hijos de Julián Zalloechavarría, fue detenido junto a un cómplice en Mar del Plata cuando intentaba robar, por la madrugada, una rueda de auxilio de una camioneta.

La Policía secuestró un corta candado, dos varillas extensoras para desenganche de auxilio de pick up, dos controles y dos teléfonos celulares. Los dos detenidos iban en un Chevrolet Corsa que también fue incautado.

Los dos fueron trasladados a la Alcaidía Penitenciaria Nº 44 de Batán.

“Se estaba portando bien. Pero uno que andaba en cosas turbias lo pasó a buscar y dijo que le faltaba una rueda de auxilio. Vieron la camioneta y pasó eso”, cuenta Juan Manuel.

Los elementos secuestrados a Juan Pablo Zalloechevarría cuando quiso robar una rueda en Mar del Plata

Su llegada al delito fue después del robo cometido por su padre. Daba la sensación de que Juan Manuel hacía todo lo posible por no hundirse en la criminalidad. Nunca había robado.

Iba contra una especie de tradición no escrita: los hijos de los ladrones se convierten en ladrones.

El submundo del hampa se parece a las familias de artistas de circo: los padres les trasladan el oficio a hijos, sobrinos y nietos. Un ejemplo es el de El Gordo Valor, cuyos dos hijos y tres sobrinos también roban. En muchos casos, los hijos sienten admiración por sus padres pistoleros y los emulan.

—Cuando era chico creía que mi viejo era oficinista -le dijo una vez Juan Manuel Zalloechevarría a Infobae-. Muchas veces se iba vestido de traje y con un maletín. Mi abuelo era un hombre pudiente, tenía campos y estaba metido en política. Mi viejo quiso seguir ese camino, asesoró a un diputado bonaerense, pero terminó robando para la corona. Esto lo supe de grande, porque de pibe no pensaba que andaba en la pesada. A veces faltaba de casa varios días y yo pensaba que era viajante. Pero en realidad robaba blindados, camiones, bancos, y andaba armado con un fusil. Hasta que la cana le metió un balazo en el estómago y estuvo muy mal. Ese día, cuando lo vi lleno de cables postrado en una cama de hospital, me cerró su historia. Supe que se dedicaba a robar, no hizo falta que me lo dijera. Mi viejo siempre me dijo que no lo imitara, que no siguiera sus pasos, aunque con él más que una escuela del delito hubiese tenido un posgrado.

"Creía que mi viejo era oficinista, hasta que la cana le metió un tiro. Ahí supe que se dedicaba a robar", dijo Juan Manuel a Infobae

Pero tiempo después, Juan Manuel no pudo evitar tener el mismo destino de su padre. Se dice que quiso imitar el robo del siglo. Es más: eligió robar una sucursal del Banco Santander Río. El golpe fue el 29 de octubre de 2015 en la avenida Hipólito Yrigoyen al 10.500, en Temperley. Los investigadores creen que Juan Manuel entró disfrazado de gendarme, le mostró fotos de su familia al custodio del banco y eso paralizó al hombre.

El ingreso se hizo en el momento justo en el que cerraba el banco. Todo duró cuatro minutos: en el banco entró luego un ladrón con antifaz disfrazado de policía y un cómplice vestido como empleado de correo. Mientras uno encañonó a los empleados y al custodio, los otros dos llenaron con billetes una bolsa. Huyeron en una camioneta con ocho millones de pesos.

“Creemos que tuvo otro intento en un banco al que planeaba entrar con un boquete e incluso dejar una nota como ocurrió en el robo del siglo. Su obsesión era superar ese golpe o tal vez inspirarse en él”, dijo una fuente policial.

Zalloechevarría cayó detenido el 29 de septiembre de 2016 en una causa por presunta venta de drogas en la zona sur del conurbano bonaerense.

“Soy inocente, jamás vendí droga. ¿Lo del robo al banco? De eso no puedo hablar, pero de algunas cosas hay que hacerse cargo”, le dijo por entonces a Infobae desde los teléfonos de uno de los pabellones de la cárcel de Florencio Varela,.

En el allanamiento, la Policía secuestró varios celulares, precintos, pasamontañas, una figura de tiro tipo FBI con varios disparos, ropa de una empresa de seguridad privada, mapa de cuadrículas de la zona de Mar del Plata, plano dibujado a mano alzada de los interiores del banco ubicado en Independencia, entre Rawson y Alberti.

Y recortes sobre el Banco Río. “Está claro que pensaba seguir perfeccionando su método en base a ese robo. Hasta encontramos un mensaje en verso inspirado en el que dejó la banda en la bóveda del robo del siglo” , reveló un investigador.

Juan Manuel, a diferencia de su hermano, es guionista de cine y trabajó en una productora. Es probable que su vida, la de su padre, y ahora la de su hermano, lo inspirarán para contar historias delincuenciales. Todo queda en familia.

