One Piece y los 10 animes más vistos en Crunchyroll para maratonear este fin de semana

La obra basada en el manga escrito por Eiichirō Oda se ha perpetuado como uno de los más vistos de la historia (Toei Animation)

La industria del anime que tiene su origen en Japón ha estado presente en diferentes partes del mundo desde hace varias décadas. Títulos como Astroboy, Mazinger Z, Meteoro y Heidi fueron la cabeza de lanza para entrar en varios mercados y abrieron el camino para las siguientes producciones.

Estas producciones animadas lograron ganar espectadores en occidente y cada década surgieron títulos que marcaron a una generación. En los últimos años las plataformas de streaming han apostado por este tipo de series, una de ellas es Crunchyroll cuyo catálogo está conformado en su mayoría por anime.

Cada semana se publican diferentes episodios de las series que están en transmisión en Japón y además cuenta con diferentes títulos históricos que marcaron a diferentes generaciones. Por estos motivos te compartimos la lista de las producciones más vistas que puedes ver este fin de semana.

Los 10 animes más vistos

1.- Kaiju No. 8

Kaiju No. 8 es uno de los animes que más ha cautivado a los espectadores en esta temporada de verano (Naoya Matsumoto/SHUEISHA)

Japón tiene la mayor tasa de incidencias por ataques de Kaijus de todo el mundo. Los Kaijus irrumpen continuamente y sin piedad en las vidas cotidianas de la gente. Kafka Hibino, que siempre quiso ser un miembro de las Fuerzas de Defensa, actualmente trabaja como limpiador de cadáveres de Kaijus. Sin embargo, un día, una misteriosa criatura convierte a Kafka en un Kaiju, y las Fuerzas de Defensa de Japón, encargados de derrotar a estos monstruos, le identificaron con el nombre clave de “Kaiju N.8″.

2.- Dragon Ball Z

Es la continuación de la serie de anime ‘Dragon Ball’. Se divide básicamente en cuatro sagas: la llegada de los Saiyajins, la batalla contra Freezer, el nacimiento de Célula y el despertar de Monstruo Bu. De éstas se desprenden subsagas y algunas otras historias que no son originales del manga.

3.- One Piece

One Piece se mantiene como una de los animes más vistos en la plataforma (Toei Animation)

Riqueza, fama, poder... un hombre había obtenido todo en este mundo, era el Rey de los Piratas Gold Roger. Antes de morir sus últimas palabras inspiraron al mundo a aventurarse al mar: “¿Mi tesoro? Si lo queréis es vuestro... lo he escondido todo en ese lugar”. Y así dio comienzo lo que se conoce como la Gran Era de la Piratería, lanzando a cientos de piratas al mar para encontrar el gran tesoro One Piece. Esta serie relata las aventuras y desventuras de uno de esos piratas, Monkey D. Luffy, quien accidentalmente de pequeño, comió una Fruta del Diablo (Akuma no Mi en japonés), en particular una Gomu Gomu no Mi que hizo que su cuerpo ganara las propiedades físicas de la goma, convirtiéndose en el hombre de goma. Luffy, después de dicho suceso, decide que se convertirá en el próximo Rey de los Piratas y para ello, deberá encontrar el “One Piece”.

4.- Goblin Slayer

Una joven sacerdotisa ha formado su primer grupo de aventureros, pero no tardan mucho en verse en serios problemas. Por suerte, quien aparece en su rescate es el Asesino de Goblins, un hombre que ha dedicado su vida a exterminar a todo goblin viviente por los medios que fueran necesarios. Cuando comienzan a circular rumores sobre sus hazañas, no hay forma de saber quién será el próximo en aparecer.

5.- Attack on Titan

Attack On Titan se mantiene dentro del ranking de los más vistos de la plataforma (Crunchyroll)

Hace cien años, los titanes atacaron y diezmaron a la humanidad. Para sobrevivir, esta se recluyó en grandes ciudades amuralladas, creyendo que estaría segura para siempre. Pero, cien años después de aquel ataque, un titán colosal hace su aparición en una de las urbes, destruye el parapeto y permite que sus congéneres menores devoren de nuevo a los hombres. El Cuerpo de Exploradores, al que pertenece Eren Jaeger, deberá enfrentarse a ellos y contraatacarlos, para que la humanidad pueda vivir de nuevo en paz.}

6.- Dragon Ball Super

La trama de la serie tiene lugar después de la batalla contra Pequeño Buu en medio del período de 10 años hacia el Torneo Mundial de las Artes Marciales 28. Está enlazada con las películas Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses y Dragon Ball Z: La Resurrección de F. La historia comienza a finales del Año 774, seis meses después de la derrota de Buu. La actual saga de Trunks del Futuro Alternativo ocurre el Año 780.

7.- My Hero Academia

My Hero Academia ingresa al listado (TOHO Animation)

Las personas no nacen igual. El protagonista de esta historia es uno de esos casos raros que nacen sin superpoderes, pero esto no le impedirá perseguir su sueño: ser un gran héroe como el legendario All-Might. Para convertirse en el héroe que quiere ser, se apuntará a una de las academias de héroes más prestigiosas del país: Yueiko. Con la ayuda de su ídolo, All-Might, ¿podrá convertirse en un verdadero héroe?

8.- Jujutsu Kaisen

Hechiceros, maldiciones más poderosas y batallas épicas es lo que promete la serie en su tercera temporada. (Crunchyroll)

Dificultades, arrepentimiento, vergüenza… Los sentimientos negativos de los humanos se convierten en Maldiciones que nos acechan en nuestra vida diaria. Las Maldiciones campan a sus anchas por todo el mundo, y pueden llevar a las personas a sufrir terribles desgracias e incluso dirigirlas a su muerte. Y lo que es peor: solo una Maldición puede exorcizar otra Maldición.

9.- Spy x Family

"Spy x Family Código: Blanco" es un proyecto independiente que sigue a los Forger en unas vacaciones navideñas, las cuales serán de todo, menos pacíficas. (Crunchyroll)

La División de Inteligencia de Westalis (WISE) envía a su mejor espía, “Twilight”, en una misión ultrasecreta para vigilar los movimientos de Donovan Desmond, quien dirige el Partido Nacional por la Unidad de Ostania, responsable de bombardear los esfuerzos de paz entre ambos países. La misión tiene por nombre “Operación Strix”. La idea es “crear una familia en una semana para infiltrarse en las reuniones sociales organizadas por la escuela de élite a la que asiste el hijo de Desmond”. Twilight adopta la identidad del psiquiatra Loid Forger y comienza a buscar miembros para su familia, pero Anya, la hija que adopta, resulta tener la capacidad para leer las mentes a los demás, mientras que su esposa, Yor, es una asesina. Todos mantendrán estos en secreto, pero comenzarán una vida juntos en la que deberán ocultarse sus identidades unos a otros. La paz del mundo está ahora en manos de esta nueva familia mientras se embarcan en una aventura repleta de sorpresas.

10.- Frieren: Tras finalizar el viaje

La maga Frieren formaba parte del grupo del héroe Himmel, quienes derrotaron al Rey Demonio tras un viaje de 10 años y devolvieron la paz al reino. Frieren es una elfa de más de mil años de vida, así que al despedirse de Himmel y sus compañeros promete que regresará para verlos y parte de viaje sola. Al cabo de cincuenta años, Frieren cumple su promesa y acude a visitar a Himmel y al resto. Aunque ella no ha cambiado, Himmel y los demás han envejecido y están en el final de sus vidas. Cuando Himmel muere, Frieren se arrepiente de no haber pasado más tiempo a su lado conociéndolo, así que emprende un viaje para conocer mejor a sus antiguos compañeros, a las personas y descubrir más del mundo.

La industria del anime

MASHLE: Magic and Muscles es una de las serie que ha recibido mucha aceptación por parte del público en esta temporada (Crunchyroll)

Los pioneros en la creación e innovación de este tipo de producciones audiovisuales fueron los estudios Toei. Esta compañía influyó en grandes producciones como Mazinger Z, Dragon Ball, El viaje de Chihiro, los Caballeros del Zodiaco, entre otras.

Sus producciones se caracterizaban por su estética, colores y alta calidad de imagen para los estándares de esa época. Uno de los subgéneros más populares durante la década de 1960 fueron los Mecha o robots gigantes y 30 años después tuvieron una fuerte demanda de sus producciones gracias a los numerosos éxitos comerciales.