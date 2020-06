“Hace 7 años que te veo a través de una pantalla, que te doy besos y te acaricio a través de un vidrio, que nuestra distancia social es total , Que no tengo una llamada, que no escucho tu voz ni tu sonrisa ni tus enojos. Eso es la muerte. Hoy es el día que transformé en tu homenaje como hacía con tus cumples que amabas. Todos los 10 de junio de hace 7 años reúno a todos los que te amaron, a los que me acompañan, hacemos tu misa, nos juntamos para celebrar tu vida. Este año es muy duro Mumín, porque eso tan esperado no se puede hacer...”