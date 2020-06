Opatowski no decía las cosas incorrectas, sino lo que nadie esperaba que dijera, para una sociedad policía de las reacciones ajenas que juzga a sus víctimas, en ocasiones, por la métrica de su propio dolor. Lo mismo habían dicho de Jimena Adúriz cuando el 17 de junio enfrentó a las cámaras en la vereda de Ravignani, cuando objetaban que la madre de Ángeles no clamara venganza. “La mamá no llora”, decían: “No quiere venganza”. En su monólogo suave, Jimena Adúriz habló de perdón.