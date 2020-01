“Estuve meses de recuperación física, trabajé dos semanas y no soporte más. Mi vida es estar dentro de casa con tratamiento psicológico. No puedo salir ni hacer nada sola”, comentó la víctima. En relación al momento que quedó registrado en las imágenes del video, dijo: “Estoy casi segura de que me drogaron, porque en otro video se ve que salgo caminando bien del bar. Después me encuentra un señor que me salvó la vida y llama al sistema de emergencias de Rosario. Me trasladan al Hospital Provincial, que no me realizó ningún examen toxicológico y se desestimó la posibilidad de un abuso”.