"Julio salió antes de su trabajo. Vino para mi casa para pasar la tarde conmigo pero tuvimos otra discusión. Siempre eran por tonterías, que despertaban su peor costado. Yo intenté irme, me subí a mi auto que estaba estacionado en el garage pero no pude sacarlo porque él había estacionado el suyo detrás, sobre la vereda. Julio cerró el portón, me bajó del auto, me abrazó para tranquilizarme pero empezó a comportarse de manera inapropiada para la situación que estábamos viviendo. Completamente excitado, me empezó a manosear los senos, me metió la mano por el pantalón, me puso de espaldas, me bajó el pantalón hasta la altura de la rodilla y me penetró. Mientras, yo lloraba sin poder decir nada. Después de eso, se subió a su auto y se fue. Y a la noche volvió a casa como si nada hubiese ocurrido" , relató Sabrina.