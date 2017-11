"Yo no confío en nadie", expresó Sergio en diálogo con el canal de noticias C5N, antes de agregar en relación al día en que fue encontrado el cadáver de su hermano: "Quiero saber por qué la misma gente que había participado antes de los rastrillajes y no había visto nada, es la que terminó encontrando el cuerpo de Santiago. Yo sospecho que el cuerpo no estaba ahí".