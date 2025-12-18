Un empresario rural llevaba cajas navideñas a sus empleados, sufrió un infarto manejando y murió

El siniestro se produjo a la altura del paraje San Lorenzo sobre la ruta provincial 13 en el sur de Santiago del Estero

Un ganadero de Córdoba que había emprendido viaje con intención de entregar cajas navideñas a sus empleados rurales murió este martes tras perder el control de su camioneta en Santiago del Estero.

El hecho ocurrió próximo a las 13:30 sobre la ruta provincial 13, en la zona del paraje San Lorenzo, dentro del departamento Quebrachos. Según confirmaron fuentes policiales al medio local Sur Santiago, Rubén Juan Ruatta, de 58 años y domiciliado en Tordillo, Córdoba, conducía una camioneta Toyota Hilux 4x4 cuando, de manera repentina, sufrió una descompensación y terminó impactando contra un quebracho colorado.

La secuencia resultó tan imprevista como trágica. Junto a Ruatta viajaban Luis Alberto Beltomo, sentado adelante, y Néstor Carlos Combo, de 69 años y oriundo de Arrollito, Córdoba, ubicado en el asiento trasero.

De acuerdo con el relato de Combo, “sufrió una descompensación en pleno viaje”, lo que provocó el desvío súbito del vehículo desde la calzada hacia la banquina hasta chocar de frente contra el árbol y “recién se detuvo como a 15 metros”, explicaron los voceros policiales.

La víctima falleció en el acto, según añadieron los testimonios recogidos por los efectivos de la Seccional 31 de Ojo de Agua, que arribaron con rapidez tras el siniestro. Los sobrevivientes, aunque aturdidos, lograron salir por sus propios medios de la cabina destrozada. Combo no presentó lesiones considerables, mientras que Beltomo fue derivado a un centro de salud con posibles fracturas y múltiples golpes.

En la camioneta viajaban cajas navideñas y obsequios con destino, presuntamente, a un campo situado en el departamento Moreno, destino del viaje de Ruatta, según detalla Ahora Entre Ríos. El procedimiento policial demandó cerca de dos horas para lograr extraer el cuerpo de entre los restos del vehículo, informaron voceros de la fiscalía de turno, encabezada por Silvia Jaime.

La investigación permanece abierta para precisar las causas del accidente, aunque la hipótesis “dominante” se relaciona con una descompensación súbita del conductor minutos antes de salirse de la ruta.

En el operativo intervinieron agentes de la Seccional 31 de Ojo de Agua, bajo directivas de la fiscal Jaime. La camioneta quedó completamente destruida tras el impacto contra el árbol, y solo tras intensas labores de rescate los efectivos retiraron el cuerpo de Ruatta. Los familiares de la víctima fueron notificados por las autoridades de Córdoba, mientras la justicia santiagueña avanza en la reconstrucción del caso.

Tragedia en Santa Fe: un brutal choque entre camiones provocó un incendio y dos personas murieron

Uno de los vehículos transportaba material inflamable

Una colisión entre dos camiones ocurrida este miércoles pasado el mediodía en la intersección de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 39, en jurisdicción de Arrufó, departamento de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, provocó la muerte de dos personas y lesiones en al menos una más, quien debió ser trasladada para recibir atención médica.

El incidente, que incluyó un incendio de grandes proporciones, renovó el reclamo local por soluciones viales en uno de los puntos considerados de mayor peligrosidad en el norte santafesino.

Inicialmente, el impacto fue de tal magnitud que ambos vehículos resultaron afectados por el fuego, ya que uno de ellos transportaba material inflamable, indicó Cadena 3. Las llamas se extendieron sobre las cabinas y parte del cargamento, complicando las tareas de rescate y contención.

Fue necesaria la intervención simultánea de Bomberos Voluntarios, equipos de salud y agentes policiales locales. Tras intensos minutos de trabajo, las dotaciones lograron sofocar el foco ígneo y asegurar la escena.

Guillermo Burgos, Jefe de Bomberos de Arrufó, confirmó la existencia de dos víctimas fatales en declaraciones a Aire de Santa Fe.

El choque obligó a interrumpir el tránsito en la estratégica conexión de rutas nacionales y provinciales. Testigos describieron momentos de conmoción entre automovilistas y residentes.

Las investigaciones para esclarecer la mecánica del accidente continúan abiertas, en una zona conocida por el alto flujo de tránsito pesado y las maniobras riesgosas que demandan las condiciones.