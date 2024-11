Este lunes iniciarán las pericias por el derrumbe del hotel en Villa Gesell: qué se analizará

Bomberos y rescatistas durante el rastrillaje entre los escombros del Hotel Dubrovnik, en Villa Gesell, Argentina. (Foto AP/Adan González)

Tras haber encontrado el cuerpo de la última víctima fatal el pasado jueves, este lunes comenzarán las primeras pericias sobre la zona donde se derrumbó el apart hotel Dubrovnik a fines de octubre.

Así lo adelantó el estudio jurídico del abogado Miguel Ángel Pierri y detalló que las “labores técnico periciales” comenzarán a las 10 de la mañana en las inmediaciones del lugar que dejó como saldo ocho personas fallecidas, y tan solo un sobreviviente. A partir de los resultados que se desprendan de las tareas periciales, se podrá determinar, en principio, las causas que llevaron al derrumbe del edificio ubicado en la Avenida 1 al 260, de la localidad balnearia de Villa Gesell.

La Justicia podrá constatar “si el derrumbe fue provocado por las obras no autorizadas, el pozo de un ascensor, irregularidades en las renovaciones o una estructura de vieja data”, informó a la Agencia Noticias Argentinas. En los últimos días, además, se conocieron imágenes captadas por una cámara de seguridad del hotel Medamar, lindero al Dubrovnik, y un segundo video que capta a los obreros trabajando en la obra, sobre la base de la propiedad de 10 pisos y dos subsuelos.

Los trabajos continuarán durante la semana, con el análisis de los celulares. El jueves, la fiscal que lleva adelante el caso, Verónica Zamboni, realizará las pericias a los celulares de Nahuel Stefanic, una de las víctimas, cuyo teléfono fue encontrado cerca de su cuerpo, durante el rescate. También revisarán los móviles de dos personas que se suman a los investigados por su vinculación con el caso; a las arquitectas María Laura Lagana y Martha Pérez Schneider; al contratista Rubén Taquichiri; y a Antonio Juan Manuel Arcos Cortés, actual dueño del Dubrovnik.

Las tareas de rescate demandaron alrededor de 10 días

En tanto, la defensa de Arcos Cortés, sostuvo ante la prensa que las obras que se estaban ejecutando, contaban con la autorización del Municipio y “no eran clandestinas”. “La obra no era clandestina. No estaba paralizada y lo estamos documentando. El día 20 de agosto se paraliza y el mismo día la arquitecta contratada por mi cliente presenta la documentación y se archiva la causa. Acá lo preocupante es que el intendente haya parcializado la información. Más que nada porque es una falta de respeto a las víctimas. Esto no es así. Está en el expediente municipal. El mismo día 20 la obra se reanuda y se continúa”, apuntó el abogado Maximiliano Osini, negando las declaraciones de la Municipalidad de la ciudad que habían asegurado a través de un comunicado oficial que las obras no contaban con la autorización correspondiente y que los propietarios fueron intimados.

“En estos momentos, si bien no se puede hablar con exactitud sobre los detalles del derrumbe, sí se puede afirmar que en la parte colapsada se habría estado modificando la estructura en forma ilegal e irregular”, señalaron las autoridades provinciales a través del sitio web.

A la fecha ya no quedan detenidos por el caso, debido a que la Justicia excarceló al arquitecto y bombero de General Madariaga Jorge Bonavita y al contratista Rubén Taquichiri, quienes fueron liberados el pasado 8 de noviembre, previamente imputados por estrago culposo agravado.

Las ocho víctimas del derrumbe del Apart Hotel, en Villa Gesell

Fatal desenlace

El operativo de rescate de las ocho personas que se encontraban dentro y en las inmediaciones del edificio, contó con la participación de 1.919 efectivos en turnos rotativos, que vinieron de diversas jurisdicciones. Se destacaron 349 bomberos de la Provincia de Buenos Aires y 848 bomberos voluntarios que contaban con tecnología avanzada, como por ejemplo rotopercutores neumáticos, sierras de corte para hormigón, equipos de ultrasonido y drones con cámaras termográficas para la detección de cuerpos bajo los escombros. También, geófonos, cámaras, sondas y maquinaria hidráulica que facilita las maniobras sobre los restos del edificio.

Tras casi 10 días de intensas búsquedas y contención de los familiares, los rescatistas lograron hallar el cuerpo de las ocho víctimas fatales del derrumbe. Tan solo María Josefa Bonazza logró salvarse por encontrarse en el edificio contiguo; sin embargo, su marido, Federico César Ciocchini, no logró sobrevivir. Dos días después del colapso del edificio, fue encontrada sin vida María Rosa Stefanic, la ex dueña del hotel y tía de Nahuel José Stefanic, quien también fue hallado entre los escombros.

En la madrugada del 5 de noviembre, el equipo de rescate localizó el cuerpo del carpintero Javier Fabián Gutiérrez, quien tenía 54 años y vivía en el partido bonaerense de Merlo. Ese mismo día, por la tarde, encontraron a los marplatenses, Ezequiel Juan Matu y el gasista Mariano Troiano; y a Matías Alberto Chaspman, quien vivía en la localidad de Batán, dentro del partido de General Pueyrredón. El trabajo de los rescatistas culminó con la detección del cuerpo de Dana Desimone, el jueves 7.