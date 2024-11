El relato de la única sobreviviente del derrumbe en Villa Gesell: dos explosiones “muy fuertes”, técnicas de yoga y el SOS en código Morse

María Josefa Bonazza (Crédito: Radio 100.9)

María Josefa Bonazza, de 79 años, pasó alrededor de ocho horas atrapada bajo los escombros tras el derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik en la localidad bonaerense de Villa Gesell. Mientras esperaba para ser rescatada, su esposo, Federico César Ciocchini, de 84 años, se convirtió en la primera víctima fatal de la tragedia que dejó, hasta este martes por la noche, siete fallecidos.

Josefa, conocida en su entorno como “Pelusa” y originaria de la ciudad de Balcarce, donde es dueña de un local de ropa junto a sus hermanas; es la única sobreviviente del colapso que conmocionó a la comunidad y en las últimas horas relató la dramática situación que atravesó.

Todo comenzó en un instante de desconcierto y angustia. “Escuchamos dos explosiones muy fuertes y luego se produjo el desplome del edificio”, relató la jubilada en una entrevista con Radio 100.9. Cuando el estruendo se disipó, se encontró inmovilizada entre los restos de lo que había sido su departamento.

“Yo trataba de tranquilizarme, al tiempo que notaba que mi marido no me respondía. En los primeros minutos, le pedí que no se moviera, que ya nos iban a rescatar”, añadió. A pesar de no recibir respuesta, mantuvo la calma.

Derrumbe En Villa Gesell: así fue el dramático rescate

Atrapada y sin posibilidades de movimiento, Josefa se concentró en sobrevivir. “Siempre estuve lúcida. Me encontraba aprisionada y sin posibilidad de moverme. Entonces, empecé a utilizar las técnicas de yoga para poder respirar mejor, aun sabiendo que estaba bajo los escombros”, describió.

Con las horas empezó a recuperar cierta movilidad en las manos y, entonces, intentó atraer la atención de los rescatistas. “Comencé a hacer sonidos en código Morse pidiendo auxilio. Marcaba la palabra S.O.S.”, explicó, golpeando el concreto que la rodeaba para que alguien pudiera oírla.

Cerca de las 10 del martes pasado, del día de la tragedia, los ecos de las voces de un equipo de rescate rompieron el silencio que la rodeaba. En medio de una nube de polvo, Josefa vislumbró un pequeño haz de luz a través de un hueco, una señal de esperanza. Al escuchar los sonidos de los rescatistas, continuó emitiendo golpes hasta que lograron ubicarla. Luego de un arduo esfuerzo, el equipo de bomberos logró sacarla con vida. Sin embargo, su esposo no tuvo la misma suerte.

Josefa y su marido se alojaban en el edificio contiguo al hotel derrumbado (Christian Heit)

Tras su rescate, recibió atención inicial en el hospital local y fue trasladada en un helicóptero sanitario al Hospital Interzonal de Mar del Plata. La tragedia le dejó fracturas en el hombro izquierdo y en la muñeca derecha, lesiones que ahora trata en el Hospital Felipe A. Fossati de Balcarce, donde finalmente pudo regresar a su ciudad natal.

Conmovida por el trabajo de quienes lograron sacarla de entre las ruinas, la mujer expresó su gratitud: “Quiero agradecer la enorme tarea de los rescatistas, bomberos y todos aquellos que trabajaron en este difícil momento. Si bien no regresé con mi marido, de alguna manera, volví a casa”.

El matrimonio había llegado a Villa Gesell un día antes del colapso del Dubrovnik. Estaban alojados en una vivienda de su propiedad en edificio “Alfio 1″, contiguo al hotel derrumbado. Habían viajado con la idea de acondicionar su departamento con vistas a la temporada de verano.

Alrededor de 450 efectivos participan del operativo de rescate

Ciocchini, según sus registros, estaba registrado en los rubros de arte y espectáculos de la AFIP. La relación con el arte no es casual. Federico fue hijo de Cleto Ciocchini, un destacado pintor de la primera mitad del siglo pasado, quien desarrolló la mayor parte de su carrera en la ciudad de Mar del Plata.

El jubilado fue la primera persona fallecida encontrada entre los escombros. En los días siguientes, los rescatistas hallaron los cuerpos de María Rosa Stefanic (52), antigua propietaria del hotel, y su sobrino, Nahuel José Stefanic (25). Y en las últimas horas fueron encontrados los restos del carpintero Fabián Javier Gutiérrez (54) y de los plomeros Mariano Troiano (47), Ezequiel Matu (38) y Matías Chaspman (27).

La última persona desaparecida es Dana Desimone (28).