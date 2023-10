Pasó en la TV: Messi le dedicó su octavo Balón de Oro a Maradona en el día de su cumpleaños y el fuerte cruce entre Rodrigo Lussich y Ángel de Brito

Resumen de la Tv del 30 de Octubre

Este 30 de octubre, en un nuevo aniversario del natalicio de Diego Armando Maradona, Lionel Messi rompió un nuevo récord y levantó el octavo Balón de Oro de su exitosísima carrera. En el evento que se llevó a cabo en el Théâtre du Châtelet de París, el capitán de la Selección definió el logro como “un regalo para todo el grupo, todo el cuerpo técnico y la gente de Argentina después de lo que conseguimos”. “Veo muchos jóvenes, y no tengo dudas de que voy a disfrutar de buen fútbol durante muchísimo tiempo, por la clase de jugadores que veo”, agregó.

Messi aprovechó la oportunidad para saludar a Maradona en el día que cumpliría 63 años: “No hay mejor lugar para desearle un feliz cumpleaños que rodeados de jugadores, ex jugadores, técnicos, gente que le gusta el fútbol como le gustaba él. Donde quiera que esté, feliz cumpleaños Diego, esto también es para vos, lo comparto con vos y con toda la Argentina”.

Además de Lionel, fue premiado Emiliano “Dibu” Martínez como el mejor arquero del mundo. “Esto es un mimo a mi carrera, lo mejor ya lo gané”, declaró fiel a su estilo el también campeón en Qatar 2022.

El campeón mundial argentino Lionel Messi recibe el Balón de Oro 2023 al mejor futbolista del año en la ceremonia realiza en París, el lunes 30 de octubre del 2023. (AP Foto/Michel Euler)

Además, este lunes a la mañana debutó Carmen Barbieri con Mañanísima por la pantalla de El Trece con un equipo renovado. El ciclo, que reemplazó el espacio de Bien de Mañana, comenzó una nueva etapa en el canal de Constitución luego de emitirse algunas temporadas por la señal de Ciudad Magazine. “No estoy nerviosa, tengo nervios de no estar nerviosa”, dijo entre risas.

Carmen cuenta con un “equipo soñado” de profesionales, como los panelistas Estefi Berardi, Majo Martino, Diego Ramos y Lucas Bertero. Además Ricardo Canaletti se encargará de las noticias de actualidad y policiales. También la acompañan en la cocina Alberto Martín y Santiago del Azar, quienes se encargarán de realizar diversas recetas. A poco de presentarlos, ambos le regalaron un ramo de flores y a modo de agradecimiento, ella les dio un piquito a los chefs.

Se trató de un debut picante por el cruce que tuvieron Estefi Berardi y Lucas Bertero. “No la conozco mucho a Estefi, pero quiero que me entiendas lo que voy a decir”, inició Bertero. “Yo no le creí ciertas cosas de su vida privada, que no viene al caso. Y ella para ningunear a mí, se metió con Carlos Monti, que tiene 40 años en el medio”, criticó. “No me enteré lo que dijiste porque no veo ese programa”, replicó ella.

Entre las novedades del mundo del espectáculo, Santiago Del Moro reveló las novedades que tendrá la nueva edición de Gran Hermano. El estudio será del doble de tamaño, se actualizará el premio millonario y además habrá premios semanales. Pero también, adelantó que el reality contará con nuevas reglas.

Carmen Barbieri regresó con Mañanísimas en El Trece

Otro fuerte cruce que se dio en la TV este lunes fue el que protagonizaron Rodrigo Lussich y Ángel de Brito luego de que el periodista de “Socios en el Espectáculo” revele la separación de Marina Calabró.

Lussich quedó en el ojo del huracán luego de que confirmará la separación de Calabró y Martín Albrecht en su cuenta de Twitter. Uno de los primeros que salió a criticarlo fue su colega Ángel de Brito, quien lo cuestionó por haber traicionado a su amiga. Lejos de quedarse callado, el conductor de Socios del Espectáculo (ElTrece) no lo dejó pasar y le contestó con suma vehemencia: “Te jodió que vengamos en tu lugar. Estás obsesionado con nosotros. Todos los días, sistemáticamente. Nos tenés de hijos. Saldría con una ametralladora todos los días”, comenzó diciendo en el programa que bastonea junto a Adrián Pallares.

“Te va bárbaro, tenés rating, tenés primicias. Sos un choriplanero del chimento, lo fuiste toda la vida. Viviste siempre del Bailando. Tanto que odiás a los choriplaneros. Pero no te hagas el cínico”, remató Lussich.

De Brito no se quedó callado y salió a responderles con contundencia. Los definió como “dos pelotudos que hacen programas espantosos”. “Me dan vergüenza ajena lo que hacen. Que me tiren todas las internas que quieran tirar, acá tengo tu audio si lo querés escuchar pidiéndole perdón a Marina Calabró por la traición que cometiste”, contestó.

Por último, en una nueva jornada donde faltó combustible en gran parte de las estaciones de servicio, en redes sociales se viralizó cómo fueron afectados L-Gante y Nicole Neumann.

Al cantante de la cumbia 420 lo encontró un seguidor llamado Adrián que se lo cruzó en la autopista camino a la ciudad de La Plata varado al lado de su camioneta. “Mirá a quién me vengo a encontrar, se quedó sin nafta el compa”, dijo el muchacho en un video que grabó y subió luego a su cuenta de Tik Tok, que se viralizó de inmediato.“Saludos para Adrián, te mando un abrazo y la re puta madre que los re mil parió”, exclamó Elián Valenzuela.

Nicole Neumann y L-Gante, molestos con la escasez de combustible

Mientras que Nicole se filmó en Stories de Instagram planteando su problema: “¿Alguien me explica cómo llego al colegio y al trabajo mañana?”.

“Me quedan 30 kilómetros de nafta, y cuando empezás a andar de golpe bajan a bastante menos, así rápidamente lo que eran 30 pasan a ser 25″, dijo con un gesto de incógnita con las manos. “Ya al colegio, de ida y de vuelta, tengo unos 30 kilómetros aprox, y al trabajo otros 30, o sea...”, continuó mientras se la veía recostada en la cama. “¿Alguien me explica?, no sé, ¿Cómo hacemos?”, concluyó y agregó un emoji con un signo de alerta de tránsito.