Pasó en la TV: los festejos de Pullaro en Santa Fe, la presentación de Messi en el Inter Miami y el arribo de Maxi López a la Argentina

Resumen de la TV 16 de julio

Estos fueron los momentos más destacados de la TV del cierre del fin de semana, en el que el candidato de la oposición, Maximiliano Pullaro, se impuso en las elecciones primarias a gobernador en Santa Fe y celebró la victoria junto a varios referentes de Juntos por el Cambio, como Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau, mientras que el ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, volvió a decir que quiere “pagarle al FMI y que se vaya de la Argentina” y Maxi López llegó al país en medio del hermetismo por la salud de su ex pareja y madre de sus hijos, Wanda Nara.

Además, durante el domingo 16 de julio, Lionel Messi fue presentado oficialmente en el Inter Miami; Pedro Alfonso recordó una divertida anécdota cuando Paula Chaves fue a su casa de soltero por primera vez, y Benjamín Vicuña analizó en vivo su discurso en los Premios Martín Fierro.

Cuando se conocieron los primeros resultados de las PASO en su provincia, el ganador de la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe, Maxi Pullaro, salió al escenario de su búnker en Rosario, acompañado de Lousteau, y agradeció el apoyo.

Horacio Rodríguez Larreta, Gisela Scaglia, Maximiliano Pullaro y Gerardo Morales

“Nos llamaron desde los diferentes búnkers de Unidos para Cambiar Santa fe y de Juntos por el Cambio para felicitarnos por el triunfo, que ya es un hecho”, celebró Maximiliano Pullaro -el candidato de Horacio Rodríguez Larreta- la victoria en las PASO 2023.

Y siguió: “Yo siento que viene le cambio en la República Argentina, que parece no detenerse en ningún punto de todo el país y que, claramente, se dio también en Santa Fe, con una marcada tendencia a favor de UxCSF y, en ese sentido, quiero agradecerle profundamente al senador Martín Lousteau, porque es una persona que siempre apostó por nosotros y por la renovación”.

Cuando fue su turno de hablar, Rodríguez Larreta celebró el triunfo y envió un mensaje en el marco de la interna que mantiene con Patricia Bullrich de cara a las elecciones presidenciales: “Es un triunfo de una campaña con propuestas; tenemos que terminar con la agresión como modo de hacer política”.

Luego de agradecer al pueblo santafesino que se acercó a las urnas a votar este domingo, el jefe de Gobierno porteño, destacó la victoria de Pullaro: “La Argentina necesita gente de trabajo que dé resultados, por ahí viene el cambio”.

Messi fue presentado en Miami (Rich Storry-USA TODAY Sports)

Mientras tanto, en Miami, Messi fue presentado oficialmente en el equipo que preside David Beckham y dio un discurso en el que le agradeció al ex jugador inglés por el apoyo que recibió desde que llegó a Estados Unidos y aseguró que se incorpora al equipo “con ganas de entrenar y de ganar”.

“Estoy muy feliz de haber elegido venir a esta ciudad con mi familia y haber elegido este proyecto. No tengo dudas de que vamos a disfrutar mucho, la vamos a pasar bien y van a pasar cosas muy lindas. Muchas gracias a todos por este día”, sostuvo el rosarino.

Más temprano, el ministro de Economía de la Nación y precandidato a Presidente de Unión por la Patricia (UxP), Sergio Massa, dio un discurso en un acto en el partido bonaerense de Pilar con tono de campaña y se refirió al acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional.

“Queremos pagarle al Fondo de vuelta y que se vayan de la Argentina. Queremos ser un país soberano, queremos decidir nuestro propio proyecto de desarrollo y que no nos digan otros cómo desarrollarnos los argentinos”, manifestó el líder del Frente Renovador, acompañado por Federico Achával, intendente anfitrión, en la inauguración del Club Municipal Presidente Derqui - Lionel Messi.

Maxi López llegando a la Argentina (Crédito RS Fotos)

Por la mañana, Maxi López llegó a la Argentina en medio de preocupación generalizada por la salud de Wanda Nara. Si bien no hay una versión oficial por parte de la propia conductora y empresaria o de su entorno sobre un diagnóstico concreto, hasta ahora la única persona cercana a la familia que habló fue su padre Andrés, con quien ella mantiene una relación distante.

En declaraciones a la prensa, ni bien pisó Buenos Aires, el ex jugador mostró su malestar con algunos periodistas que dieron a conocer una información aún no confirmada sobre el estado de salud de su ex pareja. Consultado por cómo se encuentran sus hijos ante esta situación, señaló sin dar mayores detalles: “Voy a llegar ahora a casa para verlos a ellos”. Acto seguido, una cronista del DDM le preguntó sobre cuánto estará en el país y aseguró: “Me voy a quedar lo que sea necesario”.

En tanto, el actor Pedro Alfonso recordó cuando Paula Chaves lo visitó por primera vez en su casa de soltero. “Cuando vino a mi departamento se empezó a sacar cosas. Eso fue impactante para mí”, dijo Pedro entre risas.

Pedro Alfonso recordó el día que Paula Chaves fue a su casa por primera vez

“Se sacó una extensión de pelo, las uñas. Le dije ‘¿qué más se va a sacar?’. ¡Se sacó las pestañas!”, se justificó la modelo y conductora de manera divertida. “¡Venía de bailar!”, agregó. “En el Bailando nos ponían todo eso. Extensiones, pestañas postizas. En un momento me dijo si me iba a sacar un brazo”, completó.

Por último, una semana después de haber recibido el Premio Martín Fierro como mejor actor protagónico por su rol en El Primero de Nosotros, Benjamín Vicuña volvió a ver el discurso con el que agradeció el galardón y que tan comentado fue a lo largo de estos días.

Ya más tranquilo, aseguró que “no estuvo tan mal”. Es que, más allá de sus sentidas palabras en relación con su familia, sus compañeros de trabajo y el país que lo cobijó, el chileno dijo que la Argentina le había dado “un amor” y, como era de esperar, todas las miradas se dirigieron a su ex, Carolina Pampita Ardohain, también presente en la ceremonia del Hotel Hilton. Y eso motivó que nadie le prestara debida atención al resto de su mensaje.

