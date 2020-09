La “Nonna Violetta”, la abuela de 88 años que conquistó la redes con sus recetas de Italia

Violetta Fantini junto a sus nietas

“Esta pandemia es peor que la guerra... es muy aburrida”, dice Violetta Fantini (88). En 1954, dos años después que su marido Juan dejará Italia para instalarse en la Argentina buscando una mejor vida, ella partió del pueblo de Fossacesia para lanzarse a una nueva vida. “Digo que es peor porque me siento encarcelada, durante la Segunda Guerra Mundial estábamos en movimiento, escapándonos de un lado al otro”, le relata a Infobae desde su casa en Campana.

A pesar de haber llegado de Italia con 22 años, recién casada y sin hijos, Violetta no solo no perdió sus costumbres, tampoco perdió el acento. “Nunca tuve que aprender español porque estuve rodeada de inmigrantes como yo. Aunque tampoco hablo italiano sino nuestro dialecto de la provincia de Chieti, en la región de Abruzzo”.

Violetta conoció a su marido Juan en el pueblo. “Una vez que termino la guerra, él me vino avisar que emigraría, y mi mamá le dijo: ‘Casate con Violetta antes de irte’”. Tuvo que esperar para poder reencontrarlo; iba viajar con su cuñada y la travesía terminó siendo una aventura en solitario. Una vez en la Argentina, se instalaron en Campana, de donde nunca salió. “No conozco nada, solo Campana.... ni a Mar del Plata llegué”, cuenta.

Juan y Violetta, recién casados en 1950

Hoy Violetta es furor en las redes: se la conoce como “La Nonna Violetta” en un canal de Youtube, que creó con la ayuda de una de sus cuatro nietas, Sol Ramírez (22), donde comparte los secretos de la cocina italiana.

Contenta de poder revelar lo mejor de sus recetas, detalla cada uno de los trucos que le permiten crear los mejores platos de su país.

La clave de la pizza: “No amasarla con un palo sino batirla”. Y de los fideos: “Siempre al dente”, confiesa.

Sol grabando a su abuela cocinar

Todo lo que se publica en los videos es un legado familiar con cien años de historia. “Son recetas que me enseño mi mamá allá en Italia”, admite. No necesita seguir manuales de cocina, ni buscar en internet. “Es todo de memoria”.

¿Su especialidad? “Todo... para qué te voy a mentir”, dice sin vueltas. “Me encanta cocinar. Mi mejor plato son las pastas”, agrega.

La idea de abrir su cocina al mundo nació de su nieta en el medio de la cuarentena. “Sol quería llevarla a Italia para recorrer juntas y reconstruir su historia, pero pronto llegó la pandemia”, cuenta Milagros, otra de las nietas que vive con Violetta.

“Antes de estar encerrados nos juntábamos todos. Éramos alrededor de 13 -entre hijos, nietos y bisnietos-, y la nonna cocinaba fideos o ravioles para toda la familia. Desde marzo, eso ya no es posible", agrega Sol. Entonces, para acortar distancias y no perder el ritual familiar se me ocurrió grabarla cocinando y compartir los videos a través de Facebook. Luego, ante tantas preguntas, abrí una canal de Youtube... y fue un éxito”, completa.

La Nonna Violetta enseña hacer ravioles caseros





“Hola tutti”, empieza saludando de manera simpática a su comunidad. Una vez publicado en redes, jamás se imaginaron que tendría tanta repercusión: en un mes llegó a 4,500 suscriptores y miles de comentarios pidiendo más ideas. El tutorial de pizza casera tiene más de 11 mil reproducciones, es todo un boom. La clave sin lugar a dudas está en la receta, pero también en la manera dulce, cálida y con un inconfundible acento italiano que aún conserva Violetta.

Al principio todo fue muy improvisado. Con el pasar de los días, la nonna entendió la dinámica y le sumó producción: su delantal, utensilios de cocinas y arreglo.

Amor por el tricolor

A pesar de haber pasado la mayor parte de su vida en la Argentina, no olvida sus raíces. “Sigo extrañando mi Italia, mi familia y amigos...", aún le quedan dos de sus cinco hermanas en su bella provincia. “Tengo muchos recuerdos de mi vida en el campo ”, dice.

En estos 66 años viviendo en Campana, volvió cuatro veces a su país. “Pudo ir a la casa donde nació, conocer Roma y reconectarse con todo ese mundo perdido para ella”, relata Milagros. “ Con el paso del tiempo noto que cada vez habla más de su pasado, aunque siempre estuvo muy presente en casa”.

La Navidad previa a la pandemia y la familia alrededor de la mesa con los platos de la Nonna

Milagros y Sol se criaron con su nonna. “Cuando mi abuelo murió, nos mudamos a lo de mi abuela. Mi mamá salía a trabajar y compartimos todas las tardes con ella. Hacíamos paseos, nos mostraba fotos de su infancia y nos cantaba…”.

-Digame Violetta, a esta altura, Milagros y Sol ¿ya aprendieron a cocinar?

-Mmmm. Sol bastante bien. Milagros me ayuda a hacer la lasaña...

Retrato por Gabriel Rocca.

“Creo que hacer estos videos la hizo volver a conectar con su mayor disfrute”, admiten ambas nietas felices de compartir el amor de la nonna con el mundo virtual.

La historia de Violetta quedó inmortalizada en blanco y negro a distancia a través de la lente del prestigioso fotógrafo Gabriel Rocca. Sonriente y con su ropa culinaria la imagen revela la esencia de esta abuela que no se cansa nunca. “Mi abuela es imparable. Nunca está baja de ánimo, ni la vas a ver decaída o sentada sin hacer nada. Siempre encuentra algo para hacer o resolver, eso es admirable. Y ahora le gustó el tema de las redes. Así que es casi una abuela influencer”, se ríen sus nietas.

