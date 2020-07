De la Argentina a Dubai, una historia de superación

Una de las dos piletas del Four Seasons Resort Dubai en Jumeirah Beach

Hoy la sensación térmica en Dubai es de 54 grados centígrados, el día más caluroso de este verano árabe. Por la neblina mixta y la tormenta de arena, afuera casi no se puede respirar y los ojos parpadean continuamente para lubricarse. Nunca había estado en un lugar tan asfixiante.

Después de que un termómetro infrarrojo me tome la temperatura corporal completa, puedo ingresar al hotel. Me recibe muy amablemente un joven elegante, alto, que con su inconfundible acento porteño me invita a la suite imperial.

“Viajé a Argentina con un vuelo de línea el 20 de marzo, cuando empezó la cuarentena, y me quedé hasta el 8 de julio. No había forma de volver a mi lugar de trabajo en la península árabe”, me cuenta Federico Giovine, que empezó como maletero en un hotel 3 estrellas en el microcentro porteño y ahora, a los 35 años, es director del lujoso Hotel Four Season de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos .

Federico Giovine es director del lujoso Hotel Four Season de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos.

“Pude regresar a Dubai gracias a una nota que leí en Infobae. La nota decía que se podían comprar pasajes de las aerolíneas que repatriaban argentinos varados y que regresaban al exterior vacíos. A los dos días de la nota, estaba en un avión KLM con mi mujer y mis dos hijos, rumbo a Amsterdam. Allí tomé la conexión para Dubai”, dice Federico.

Escucho con interés lo que me cuenta sobre este país, que es una reluciente burbuja dorada entre el desierto y el mar. En el aeropuerto, te reciben las fotos de los cuatros jeques de la familia real Al Maktoum, que gobierna este pequeño emirato. Las miradas son austeras y firmes, y parecen decir: “Este no es lugar para bromas. Todo está permitido dentro del respeto de la ley pero, si fallas, pagarás las consecuencias”.

Federico me cuenta que un conocido chocó ligeramente la parte trasera de su auto contra una barandilla de la autopista, y las cámaras de seguridad, que están por todas partes, capturaron el hecho. En pocas horas lo ubicaron y le hicieron un test de alcoholemia. Como había bebido doce horas antes del incidente, lo expulsaron del país y le retiraron la visa para siempre. Exceptuados los extranjeros, el alcohol no es bien tolerado en un país musulmán. ¡Imagino lo que habría pasado si lo hubieran descubierto con estupefacientes o robando!

Para entrar al emirato los turistas tienen que hacerse un hisopado directamente en el aeropuerto de Dubai. Después se baja la App C19DXB Smart, que en 48 horas comunica el resultado, mientras los viajeros esperan en el hotel.

Este país, cuya próspera economía depende del turismo y del petróleo, enfrentó la pandemia cerrando las fronteras, que volvieron a abrirse el 9 de julio. Los shopping permanecieron abiertos, así como las tiendas, los restaurantes y los hoteles. Las únicas exigencias: distanciamiento social, barbijos y medidas de higiene muy estrictas.

Hubo solo una semana de lockdown en abril, y la gente se quedó en casa mientras se “desinfectaba” todo el emirato. Después de eso, se volvió a la vida normal, con el virus bajo control. Desde el principio, los gobernantes bajaron la línea de la confianza y la tranquilidad.

La gente acató muy bien las órdenes; por eso, en los siete emiratos, desde el principio de la pandemia al día de hoy, solo se han registrado 341 muertes, una cifra que demuestra la rigurosidad con la que se han movido los casi diez millones de habitantes. El barbijo es imprescindible. No vi a nadie con la cara descubierta, tampoco en las combis llenas de albañiles que andan por las autopistas.

Si por un lado se preservó en lo posible la salud de los habitantes, por el otro no hubo resguardo en despedir a un gran número de gente en todas las empresas. “Dubai no tiene salud pública –afirma Federico–. Aquí todo es privado. Las empresas brindan muchos beneficios, incluidos casa y seguro médico, pero es muy fácil el despido. Al final, tenés que volver a tu país porque la vida acá es muy cara y esta vinculada a tu permiso de trabajo”.

En Dubai las personas se enfocan en el trabajo, por eso la franja de edad es muy baja, es un país joven. A partir de los años setenta, se generó una perla preciosa, un oasis en el desierto, a golpes de pala y sudor de albañiles indúes y paquistaníes que construyeron rascacielos en condiciónes prohibitivas, bajo el sol ardiente y una temperatura que puede llegar a los 46 grados centígrados.

El “prócer” fue el visionario jeque Zayed Bin Sultán Al Nahyan, que el 2 de diciembre de 1971 reunió en una monarquía federal seis emiratos, de los cuales hace parte Dubai, junto a Abu Dhabi –el más grande, importante y rico en petróleo–, Sarja, Ajmán, Umm al Qaiwain y Fujaira. Ras al Khaimah se unió a los seis emiratos en 1972, constituyendo los siete Emirates Árabes Unidos (EAU).

El 20 de julio la sonda Hope despegó desde el Centro Espacial Tanegashima en Japón, marcando la primera misión a Marte del mundo árabe

Estos jeques, que buscan siempre la excelencia, el 20 de julio cumplieron el sueño del difunto jeque Zayed. Desde el Centro Espacial Tanegashima de Japón, se realizó el lanzamiento de la sonda Hope a Marte, la primera misión interplanetaria árabe.

El cielo es la dirección a la cual apuntan; por eso en Dubai se encuentra el edificio más alto del mundo, la torre conocida como Burj Khalifa, de 828 metros de altura, una obra colosal edificada en solo tres años y medio .

Si con una sensación térmica de 54 grados se anhela la frescura de la nieve, aquí se puede cumplir este excéntrico deseo: es posible esquiar en una pista de 400 metros, pisada y frenada, y subir a los 100 metros con dos telesillas en el Ski Dubai Resort.

Con estrictas medidas de seguridad, turistas se preparan para esquiar en el Ski Dubai Resort

Dubai no es un lugar para permanecer de por vida. Para un extranjero puede resultar difícil arraigarse, a pesar de que los emiratos son el país con el mayor porcentaje de inmigrantes del mundo, casi el 90%. Pero el costo de la vida es muy alto, y está estrictamente vinculado a los beneficios que ofrece la empresa o la organización para la cual se trabaja. Es muy fácil obtener un crédito, pero el precio de un departamento de dos cuartos puede llegar al millón de dólares.

“ Si tenés una impresa que te ofrece trabajo en Dubai, creo que podés generar un ahorro importante, porque tu sueldo te queda todo en el bolsillo. No tenés impuestos ni gastos, tampoco tenés que pagar la comida. El sueldo de una mucama o de un mozo es más o menos 600 dólares, más las propinas, que aquí son muy generosas ”, dice Federico.

En el emirato residen varios argentinos, trabajan en el rubro de la hoteleria y en tiendas prestigiosas; tambien hay bailarines de tango y folclore. El vino malbec y el syrah aquí son furor. Es muy apreciado el polo, y en eso Argentina acá no tiene rivales. Según me cuenta Federico Giovine, hace 10 días, un jeque mandó a llamar con urgencia a un polista argentino para que se ocupara de sus costosos purasangres árabes.

El Four Seasons Resort se encuentra a 20 km del aeropuerto internacional de Dubai.

Mientras lo escuchaba, me intrigaba saber cómo este argentino se convirtió al poco tiempo de ser un maletero en el director de uno de los hoteles más lindos de una lujosa cadena internacional. “Empecé a trabajar en un hotelito de 3 estrellas en el microcentro de Buenos Aires. Me había recibido en Ciencias políticas, pero necesitaba trabajar. Envié muchísimos currículum a hoteles de categoria superior, pero todos fueron rechazados. Ya había perdido la esperanza, hasta que un día me llamaron del Four Season de Buenos Aires y me ofrecieron un puesto de telefonista nocturno. Acepté, sabía que con un pie adentro podía revertir mi situación. Ofrecí mi plena disponibilidad a viajar, demostré mi flexibilidad y solucioné problemas, nunca los generé, y siempre estuve focalizado en mis objetivos . Desde Buenos Aires, mi empresa me mandó a Austria, Portugal, Islas Seichelles. Mi abuelo, emigrante italiano, era zapatero afuera de un hotel, y gracias a su ejemplo de esfuerzo pude llegar hasta acá. ¡Ojalá pudiese verme! Creo estaría orgulloso de mí…”, dice Federico.

Una linda y esperanzadora historia de superación.