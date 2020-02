“Cada vez que tiene que hacerse algún estudio o hay que volver a internarlo, yo siempre le digo que es el último esfuercito; pero el otro día me contestó: ‘Mamá, me parece que vos me mentís. Esto no se termina nunca’ . Siento un dolor y una impotencia terribles. Daría mi vida para tener a mi hijo sano y jugando en una plaza”, asegura en diálogo con este medio.