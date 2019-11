Junto a la marea de literatura a la que me he referido, hay que ubicar la propaganda gay que Google difunde en cientos de vídeos accesibles a todos. He tratado sobre ello en mi artículo Su dios es el vientre, publicado en InfoCatólica, el 22 de mayo. En esas filmaciones los protagonistas son homosexuales dedicados a la actuación pornográfica elegidos en un «casting» riguroso. Además de las conductas consabidas, reiteradas en situaciones características, se exhiben casos de sadomasoquismo, «fisting» -una práctica especialmente depravada de sodomía; «fist» en inglés significa «puño»- y fetichismo, fijado en los pies y sobre todo en el miembro viril. La felación (sexo oral) es fetichista, obsesivamente idolátrica. La adoración del cuerpo está en la base de todas las conductas, en muchos casos de puro narcisismo, y se manifiesta en todos los detalles. No hay amor, reposo en una persona amada, sino solo búsqueda del placer, que se obtiene y da promiscuamente; si Platón pudiera observar tales escenas reclamaría que no se confundiera eso con el eros, del cual él habló con elocuencia en el Fedro, y en otros de sus Diálogos. El paganismo poscristiano es mucho peor que el antiguo.