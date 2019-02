View this post on Instagram

Compartimos los resultados de la encuesta difundida con el fin de visibilizar y dar cuenta de las situaciones de violencias de Genero de la Facultad de Cs Médicas. Nos alegra que las autoridades hayan tomado una decisión con los involucrados, estamos atentas para ver los resultados, pero creemos que el problema es estructural y lo que pasa en una Cátedra es sólo un síntoma de la violencia institucional general que existe en nuestra casa de estudios. Insistimos en seguir difundiendo la encuesta (los datos obtenidos son en menos de un día) para ampliar la representación de la misma. #MedicasSinViolencias Nos esperamos el jueves a las 16hs en la Escuela Práctica. 🌈💚💪✊💚🌈 [En base a lxs encuestados 424, más del 91% del total corresponde a mujeres, no binaries y lesbianas y el 96% de les encuestados corresponde a la carrera de medicina]