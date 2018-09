La denuncia sobre Abran Álvarez (así se hace llamar el hombre en su cuenta de Facebook) data del día 27 de agosto. Fue, quizá, la noche del hartazgo. O la del temor más profundo. "Esta situación de violencia ocurrió -ante todo- por el odio que le provoca verme así. Se llama transfobia, que no es más que lo que me pasó a mí: sufrir actitudes negativas hacia las personas transgénero o transexuales y expresarlas a través de la violencia. Esta persona es vecino mío y me empezó agredir de la nada, como tantas veces. Esta vez me acerqué a preguntarle cuál era el problema que tenía conmigo o qué le molestaba de mí. No me dijo nada. Me respondió con tres trompadas en la cara y se fue", explicó Mia a Infobae.