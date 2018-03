El trabajo destaca que este es el primer año en que los glaciares tienen fondos identificables por $1,7 millones para la realización de su inventario. Asimismo, por cada $1 que se destina al análisis y la generación de información vinculada al impacto de la minería, hay $66 destinados a la búsqueda de nuevos proyectos.

Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, indicó: "Tuvieron que asignarle presupuesto para no quedar implicados. La causa judicial que tramita en Comodoro Py, y que tiene al borde del juicio oral a 3 ex secretarios de Ambiente y al titular del Ianigla, obligó al Poder Ejecutivo a no tener más dilaciones para no quedar implicados judicialmente. Esto explica también el intento por modificar la ley". El abogado se refiere a la causa por incumplimiento de deberes de funcionario público que se investiga en los tribunales federales luego de las recurrentes fallas y del derrame de agua cianurada más importante que sucedió en la Argentina en San Juan en la mina Veladero, de la Barrick Gold.