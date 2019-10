En el inicio, cada bioemprendimiento tiene un riesgo. Porque se trata de usar conocimiento científico para resolver un problema, y el resultado buscado puede no llegar nunca. Pero Gupta no se asusta: “Me gusta el riesgo. La parte más dura de mi trabajo es encontrar empresas que están tomando un riesgo suficiente. Hemos perdido muchas veces, pero las bioempresas consiguen capitales. El financiamiento para bioempresas no es caro. Se pueden poner en marcha ideas muy radicales, como producir carnes sin animales”, afirmó. “El fracaso es parte del capital de inversión. Cuando algo resulta exitoso, la ganancia es enorme”.