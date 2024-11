Levántate del sofá: otro estudio muestra los peligros para la salud de permanecer sentado

VIERNES, 15 de noviembre de 2024 (HealthDay News) -- El tiempo que se pasa sentado, reclinado o acostado durante el día podría aumentar el riesgo de enfermedad cardiaca y muerte de una persona, advierte un estudio reciente.

Más de 10 horas y media de comportamiento sedentario se vinculan significativamente con la insuficiencia cardiaca futura y la muerte relacionada con el corazón, incluso entre las personas que hacen la cantidad recomendada de ejercicio, informan los investigadores.

"Nuestros hallazgos respaldan reducir el tiempo de sedentarismo para reducir el riesgo cardiovascular, ya que 10.6 horas al día marcan un umbral potencialmente clave vinculado con una mayor insuficiencia cardiaca y mortalidad cardiovascular", señaló el coinvestigador principal, el Dr. Shaan Khurshid, cardiólogo del Hospital General de Massachusetts, en Boston. "Estar demasiado tiempo sentado o acostado puede ser perjudicial para la salud del corazón, incluso para aquellos que son activos".

Estos resultados concuerdan con otro estudio publicado recientemente en la revista PLOS One, que encontró que el envejecimiento de los corazones de las personas se aceleró a medida que pasaban más tiempo sentadas. Esto ocurría incluso si las personas cumplían con las recomendaciones mínimas de ejercicio diario.

En el nuevo estudio, los investigadores analizaron los datos de casi 90,000 personas que participaban en el proyecto de investigación en curso del Biobanco del Reino Unido. El tiempo medio de sedentarismo al día fue de 9,4 horas para los participantes.

Tras un seguimiento promedio de ocho años, alrededor de un 5 por ciento desarrollaron un latido cardiaco irregular, un 2 por ciento desarrollaron insuficiencia cardiaca, poco menos de un 2 por ciento sufrieron un ataque cardiaco y alrededor de un 1 por ciento murieron de enfermedad relacionada con el corazón, encontraron los investigadores.

La conducta sedentaria aumentó de forma constante el riesgo de latidos cardiacos irregulares y ataque cardiaco de las personas con el tiempo, encontraron los investigadores.

El riesgo de las personas de insuficiencia cardiaca y muerte relacionada con el corazón se mantuvo mínimo hasta que registraron más de 10.6 horas de sedentarismo al día. En ese momento, el riesgo aumentó significativamente.

Estar sentado aumentaba el riesgo de una persona de insuficiencia cardíaca y muerte relacionada con el corazón, incluso si realizaba 150 minutos de actividad física moderada a vigorosa a la semana, como se recomienda.

"Las directrices futuras y los esfuerzos de salud pública deben enfatizar la importancia de reducir el tiempo de sedentarismo", planteó Khurshid en un comunicado de prensa. "Evitar más de 10.6 horas al día podría ser un objetivo mínimo realista para una mejor salud del corazón".

En un editorial acompañante, el Dr. Charles Eaton, de la Universidad de Brown, en Rhode Island, anotó que las personas tienden a sobreestimar significativamente su cantidad de ejercicio y a subestimar su conducta sedentaria.

Reemplazar solo 30 minutos de tiempo excesivo sentado cada día con cualquier tipo de actividad física puede reducir los riesgos de salud cardiaca, escribió Eaton, director del Centro de Atención Primaria y Prevención de la Universidad de Brown.

Agregar actividad de moderada a vigorosa redujo el riesgo de insuficiencia cardíaca en un 15 por ciento y de muerte relacionada con el corazón en un 10 por ciento, e incluso la actividad ligera marcó la diferencia al reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca en un 6 por ciento y la muerte relacionada con el corazón en un 9 por ciento.

El nuevo estudio se publicó en la edición del 15 de noviembre de la revista Journal of the American College of Cardiology, y los investigadores presentaron sus hallazgos recientemente en la reunión anual de la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association).

