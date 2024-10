Día de la Madre: más del 70% sufre estrés elevado en Argentina, según un informe

Fortalecer redes de apoyo: Contar con una red de familiares y amigos es crucial. La OMS señala que el apoyo social reduce el aislamiento y proporciona ayuda práctica y emocional en momentos difíciles. Los datos del informe respecto de la participación de los padres en la crianza muestran que la situación es mejor en los sectores no vulnerables. Las madres de sectores no vulnerables reportan un nivel más alto de alianza parental, un 76,22%, en comparación con el 65,75% en sectores vulnerables. Esto indica que en los sectores no vulnerables los progenitores colaboran más en la crianza de los hijos.