Día Internacional del Té: los siete beneficios que brinda a la salud

Favorece a la pérdida de peso. Las catequinas, compuesto presente en el té, pueden aumentar el metabolismo y promover la quema de grasas. Algunos estudios indican que la combinación de cafeína y catequinas en el té podría ayudar a quemar más calorías y grasas. Sin embargo, aún no está claramente establecido si esto tiene un efecto significativo en la pérdida de peso. De acuerdo a la nutricionista Katherine Zeratsky, experta de The Mayo Clinic, el té es una opción popular para aquellos que buscan evitar el aumento de peso, ya que es naturalmente libre de calorías, siempre que no se le añadan leche o azúcar.