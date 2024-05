Un procedimiento que cauteriza el revestimiento del estómago reduce el apetito para ayudar con la pérdida de peso

JUEVES, 9 de mayo de 2024 (HealthDay News) -- Un procedimiento experimental podría reducir los niveles de una hormona que desencadena el hambre al quemar parte del revestimiento del estómago de una persona, informa un estudio reciente.

En el procedimiento, los médicos introducen un tubo en la garganta del paciente con un pequeño dispositivo que chamusca el revestimiento de la parte superior del estómago, también llamado fondo gástrico.

Esa es la parte del estómago que produce grelina, la hormona principal que controla el apetito, dijeron los investigadores.

Un ensayo clínico de seis meses en el que 10 mujeres obesas recibieron el procedimiento resultó en una pérdida de peso corporal de casi un 8 por ciento y una reducción de más de un 40 por ciento en los niveles de grelina en ayunas, según los investigadores. Está previsto que informen de los hallazgos a finales de este mes en la reunión médica de la Semana de las Enfermedades Digestivas en Washington, D.C.

"Este procedimiento relativamente breve, ambulatorio y no quirúrgico puede facilitar la pérdida de peso y reducir significativamente el hambre, y podría ser una opción adicional para los pacientes que no quieren o no son elegibles para los medicamentos contra la obesidad, como Wegovy y Ozempic, o la cirugía bariátrica", dijo el investigador principal, el Dr. Christopher McGowan, gastroenterólogo y director médico de la clínica True You Weight Loss en Cary. N.C., dijo en un comunicado de prensa.

Después de introducir el tubo en el estómago, los médicos insertan líquido para proteger los tejidos subyacentes del estómago y luego queman (extirpan) el revestimiento mucoso del fondo gástrico. Esto reduce el número de células productoras de grelina en esa parte del estómago.

La sensación de hambre se origina en el fondo gástrico de una persona cuando se vacía y comienza a producir más grelina, señalaron los investigadores. Cuando el fondo gástrico se llena de comida, la producción de grelina disminuye.

Después del procedimiento, los pacientes informaron a través de cuestionarios que su hambre había disminuido en más de un tercio. Las pruebas estándar de bebidas mostraron que el procedimiento también causó una reducción del 42% en la capacidad del estómago.

Anteriormente, el único método probado para reducir la producción de grelina era evitar el fondo gástrico, el procedimiento comúnmente conocido como bypass gástrico, dijeron los investigadores.

No hay medicamentos que reduzcan la producción de grelina en el cuerpo, anotaron los investigadores. Los medicamentos para bajar de peso como Wegovy y Zepbound se dirigen a GLP1, una hormona que ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre.

"La obesidad y el peso son muy complejos y están regulados por múltiples vías hormonales. Este procedimiento altera una de estas muchas vías que dificultan que las personas pierdan peso y mantengan la pérdida de peso", dijo McGowan.

Por lo general, los niveles de grelina son más altos en los pacientes con obesidad, y aumentan cuando las personas pierden peso por cualquier motivo, lo que dificulta mantener la pérdida de peso, señalaron los investigadores.

Si los ensayos de seguimiento más grandes muestran que el procedimiento es efectivo, podría complementar los procedimientos de manga gástrica que reducen el tamaño del estómago, dijo McGowan. También podría ofrecerse como un procedimiento único por sí solo.

"Esto es solo el comienzo", dijo McGowan. "La primera pregunta fue si podemos reducir endoscópicamente el hambre y la grelina. La respuesta es: sí, podemos".

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Más información

FUENTE: Semana de las Enfermedades Digestivas, comunicado de prensa, 9 de mayo de 2024