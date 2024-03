Las causas detrás de la obesidad en los niños y cómo prevenirlas

No comprar alimentos que no son sanos. Digno de aquello de “ojos que ven, corazón que no siente”, si no hay en la casa snacks o galletitas dulces, los niños no van a poder comerlas. Tener a mano alimentos sanos, como jugo 100 por ciento natural en lugar de refresco o bebidas azucaradas y un bowl de frutas en lugar de una bolsa de papas fritas hará que, de a poco, cambien sus elecciones.