Por qué el brote de neumonía en China puede generar un nuevo escenario epidemiológico complejo

China se enfrenta a un nuevo desafío sanitario, un brote de neumonía en niños, causando preocupación global y llamados a la acción por parte de la OMS (AP Foto/Andy Wong, File)

En las últimas semanas, China ha vuelto a ser protagonista de una noticia que el mundo no quería escuchar. Varias provincias al norte de ese país oriental reportan desde hace varios días el brote de una “neumonía de origen desconocido”, que afecta especialmente a niños de 5 a 12 años.

Con el fantasma del COVID aún presente en la memoria de todos, las reacciones se dividen entre la alarma y la suspicacia, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) y distintos entes sanitarios internacionales piden a las autoridades chinas mayor precisión en la información y, sobre todo, una mejor investigación sobre qué patógeno es el responsable de la expansión de la patología.

Es por eso que el portavoz del Ministerio de Salud de China, Mi Feng remarcó: “Se deben hacer esfuerzos para aumentar la apertura de clínicas y áreas de tratamiento relevantes, ampliar los horarios de servicio y aumentar el suministro de medicamentos”.

Las posibles causas del brote de neumonía en China

La OMS solicita a China información detallada sobre el brote de neumonía, incluyendo resultados de laboratorio y tendencias en enfermedades respiratorias (Imagen ilustrativa Infobae)

Pablo Bonvehí médico infectólogo y jefe de la Sección Infectología y Control de Infecciones del CEMIC explicó a Infobae que la realidad es que no se conocen muchos datos de qué está ocurriendo en China.

“Lo que se conoce es sobre un aumento en el caso de neumonías en niños, que aparentemente tendría relación con un levantamiento de medidas de aislamiento en una zona donde todavía seguían con medidas de cuarentena o digamos de restricción sobre todo en chicos. Es muy difícil saber la causa sin tener más datos. Se ha mencionado el Mycoplasma pneumoniae que es una bacteria que produce neumonía y que también no es fácil de diagnosticar con los métodos de diagnóstico disponibles actualmente”, precisó Bonvehí.

“Pero sí sabemos en base a lo que vimos en otros lugares que el levantamiento de las medidas de restricción sobre todo en los niños genera un desfasaje muy importante en la circulación de distintos virus respiratorios. Pasó con el virus de influenza, pasó con el virus de sincicial respiratorio o respiratorio sincicial y también con el SARS-Cov-2, que empezó a diseminarse mucho más rápidamente con casos menos graves”, agregó el experto.

El brote de neumonía en China y su potencial impacto global subraya la necesidad de vigilancia continua y preparación frente a enfermedades emergentes (China Daily via REUTERS)

Daniela Centron, experta microbióloga que dirige el Instituto de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Médica (IMPaM, UBA/CONICET) afirmó a Infobae que podría ser un virus, pero una bacteria también. “Todavía no se sabe y son cosas muy distintas en lo que concierne a diseminación y transmisión”, precisó la especialista que dio su opinión sobre si el ser humano aprendió las lecciones brindadas por el coronavirus para hacer frente a la posibilidad del surgimiento de nuevos patógenos.

“En mi opinión, hay dos niveles: los centros de salud y los investigadores han aprendido muchísimo con la pandemia de COVID. Se incorporaron nuevas tecnologías como las moleculares, que no se pensaba que se iba a lleva a cabo en tan poco tiempo y se capacitó mucho el personal técnico y las líneas de investigación. Por otro lado, creo que las instituciones gubernamentales no han logrado enriquecerse con la experiencia de la pandemia de COVID en lo que respecta a la prevención comunitaria. Por ejemplo la vigilancia del SARS-CoV-2 a partir de aguas residuales advierte sobre posibles casos circulando antes de que ocurra un brote, y eso se hizo por un lapso de 18 meses en nuestro país, pero ya no se hace”, analizó la especialista.

En tanto, el médico mexicano Jorge Alberto Rodríguez García, especialista en medicina interna afirmó a Infobae que el brote en China ha sido una alarma, sobre todo porque en ese territorio se iniciaron algunos procesos infecciosos, incluyendo la pandemia de COVID.

La OMS solicita a China información detallada sobre el brote de neumonía, incluyendo resultados de laboratorio y tendencias en enfermedades respiratorias (Getty)

“Las autoridades chinas, a petición de la OMS, han dado algunas explicaciones diciendo que al estar estrictamente aislados y al abrirse ha propiciado la aparición de enfermedades que no se habían presentado por el aislamiento sobre todo en niños como la influenza VSR o el propio COVID a los niños que no se habían infectado previamente y que al exponerse ahora lo adquirieron. También el virus sincicial respiratorio que aparece en estas épocas, aunque en pocos casos, y la neumonía por Mycoplasma que ocasiona la neumonía ambulante porque solo da fiebre tos y en las radiografía al tomarse de tórax se aprecia el proceso neumónico que asombra porque el paciente lo vemos caminando”, precisó el ex presidente del Colegio de Medicina Interna de México.

“Pareciera entonces que tendrían razón con la explicación y en México igualmente es lo que estamos apreciando. Se trata de la explicación inmunológica donde el COVID altera la manera o respuesta inmunológica a estos virus ya existentes. En todo caso debemos verlo como un recordatorio de que no debemos bajar la guardia en los cuidados, vacunas y recordar también que otra epidemia y quizá pandemia puede ocurrir en cualquier momento”, finalizó el especialista.

Por su parte, Alejandro Afani, médico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile también comentó a Infobae sobre el brote de neumonía en China.

Los expertos enfatizan la importancia de la vacunación contra distintos virus respiratorios (EFE/Raúl Martínez)

“La verdad, creo que aún es muy preliminar para poder sacar conclusiones y poder emitir una opinión certera, debido a que esto, por un lado, puede tener implicancias en cuanto a causar pánicos dentro de la sociedad, pudiendo esto corresponder simplemente a enfermedades vinculadas con la llegada del invierno”, aseguró el profesional.

“Las bajas temperaturas pueden estar influyendo en el virus respiratorio sincicial, el virus de la influenza, el mismo SARS-CoV-2 o alguna variante de esta, antes de poder determinar si se trata de algún otro patógeno aún no identificado. De tal manera que es importante estar atentos, alerta, de poder identificar cuál es el origen, la etiología, de esta neumonía que se ha presentado antes de poder causar o poder interpretar de que esto pudiera ser algo similar a lo que ocurrió a fines de 2019. Yo diría que esta todavía es una noticia en desarrollo”, concluyó el experto chileno.

“Todavía no hay un diagnóstico concreto de la etiología, que es lo que le está produciendo. En todos los países donde están iniciando el invierno, se están registrando brotes de cuadros respiratorios que en general son virales, pero de todas maneras no está determinado. Entonces sería muy aventurero decir que puede pertenecer a uno u otro grupo de enfermedad infecciosa”, advirtió a Infobae el infectólogo Ricardo Teijeiro (MN 58065), especialista del servicio de Infectología del Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires.

Preocupación en Europa

La preocupación por el brote de neumonía en China se extiende a Europa, con reportes de casos en Países Bajos y Francia, aumentando la vigilancia sanitaria global (REUTERS)

La preocupación, tal como sucedió con el coronavirus, se expande al mundo. Y las primeras noticias de casos de neumonía sin una causa clara se registraron en Países Bajos y Francia, que reportaron sus primeros casos positivos.

Según la información detallada por la agencia estatal de Ámsterdam, durante la semana del 13 al 19 de noviembre se contabilizaron 103 cuadros por cada 100.000 niños de entre 5 y 14 años, lo que evidenció un aumento con respecto a los 83 sumados durante la semana anterior, según detalló el Instituto Holandés de Investigación sobre Servicios de Salud (NIVEL, por sus siglas en inglés).

Ni NIVEL ni el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de los Países Bajos pudieron ofrecer una explicación para el repentino aumento de los casos de neumonía entre los niños. Se desconoce si la preocupante tendencia de salud observada en Europa está relacionada con el inquietante aumento de misteriosas enfermedades respiratorias que se extendían por partes de China.

Expertos en salud como Mi Feng del Ministerio de Salud chino enfatizan la necesidad de mayor apertura en clínicas y suministro de medicamentos ante el brote de neumonía REUTERS/Tingshu Wang

La experta en salud, la doctora Veronika Matutyte, advirtió que algunas ciudades europeas se verán más afectadas que otras y debería ser algo que los médicos estén analizando de cerca.

“Londres, París, Frankfurt y Amsterdam pueden ser los primeros puntos europeos de entrada de la enfermedad, lugares con áreas grandes y densamente pobladas y centros de tránsito para el resto del mundo”, sostuvo la especialista.

“La probabilidad de que el brote llegue a Europa está estrechamente ligada a la dinámica de los viajes globales, agregó.

La OMS solicitó información, incluidos resultados de laboratorio y datos sobre las tendencias recientes en la propagación de enfermedades respiratorias, a las autoridades sanitarias de China la semana pasada. Esto siguió a informes de los medios de comunicación y del Programa de Monitoreo de Enfermedades Emergentes (un sistema disponible públicamente administrado por la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas) sobre grupos de “neumonía no diagnosticada”.