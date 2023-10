Las dietas de ayuno superan a los regímenes bajos en calorías para personas con diabetes

MARTES, 31 de octubre de 2023 (HealthDay News) -- El ayuno intermitente puede ser una mejor manera para que las personas con diabetes tipo 2 pierdan peso que contar calorías, sugiere un nuevo estudio.Los investigadores encontraron que las personas que solo comían entre las 12 p.m. y las 8 p.m. todos los días perdieron más peso que aquellos que redujeron sus calorías en un 25%. Sin embargo, ambos grupos tuvieron reducciones similares en los niveles de azúcar en sangre a largo plazo basados en una prueba de hemoglobina A1C. La prueba muestra los niveles de azúcar en sangre durante los últimos tres meses."Es importante ofrecer a las personas con diabetes tipo 2 más de una estrategia para perder peso y disminuir su HbA1C", dijo la investigadora principal Krista Varady, profesora de nutrición en la Universidad de Illinois, Chicago."Algunas personas encuentran difícil contar calorías. Otras no tienen apoyo semanal o mensual y necesitan un patrón dietético que sea simple de seguir, como mirar el reloj", agregó Varady.En los Estados Unidos, aproximadamente 1 de cada 10 residentes tiene diabetes, y ese número está aumentando, dijeron los investigadores. Es crucial encontrar más maneras de controlar el peso y los niveles de azúcar en sangre para estos pacientes.Aunque el estudio representa una "prueba de concepto" que muestra que el ayuno intermitent es seguro para aquellos con diabetes tipo 2, Varady dijo que las personas con diabetes deberían consultar a su médico antes de comenzar este tipo de dieta.Además, "algunos medicamentos para la diabetes tipo 2 bajan el azúcar en sangre y necesitan tomarse con alimentos", dijo.Pero el efecto positivo de la pérdida de peso en la reducción del azúcar en sangre debería permitir a las personas reducir sus medicamentos para la diabetes, dijo Varady."Las personas con diabetes tipo 2 generalmente tienen que aumentar su medicación a lo largo de su vida, a menudo tomando tres medicamentos orales a la vez, ya que la mayoría de los medicamentos disminuyen la HbA1C solo un poco", señaló. "Poder mejorar su glucosa solo a través del estilo de vida es muy importante para reducir la carga de medicación".Para el estudio, Varady y sus colegas dividieron a 75 personas en tres grupos: un grupo siguió una dieta con ayuno intermitente, otro se les dijo que redujeran las calorías en un cuarto y los demás no siguieron ningún plan de dieta. El índice de masa corporal promedio (IMC) fue de 39, lo que se considera obeso. La HbA1C promedio fue del 8.1% (el rango normal es del 4% al 5.6%, según los Institutos Nacionales de Salud).Después de seis meses, los investigadores encontraron que aquellos en la dieta con restricción de tiempo perdieron alrededor del 4% de su peso corporal, mientras que aquellos que restringieron las calorías perdieron alrededor del 2% de su peso corporal. Ambos grupos bajaron su azúcar en sangre en aproximadamente un 1%.No se sabe aún si seguir una dieta con restricción de tiempo resultará en una pérdida de peso continua a lo largo de un tiempo más prolongado, dijo Varady, señalando que se necesitan estudios más grandes."Este es el primer estudio que compara una dieta de ocho horas con restricción de tiempo con el conteo de calorías en aquellos con diabetes tipo 2", dijo. "Nuestros hallazgos esperamos den confianza a los médicos y dietistas para implementar la alimentación con restricción de tiempo en individuos con diabetes que necesitan una dieta alternativa para ayudar con la pérdida de peso y el manejo del azúcar en sangre".Imran Syed, un experto de Nueva York que no formó parte del estudio, piensa que la dieta con restricción de tiempo puede ser más fácil de seguir que contar calorías."He tratado con pacientes donde principalmente siempre ha sido restringido calóricamente", dijo Syed, un dietista en el North Shore University Hospital en Manhasset. "La restricción calórica también ha sido de corta duración, porque es un control conductual sobre la alimentación, mientras que la restricción de tiempo es algo más accesible, donde el tiempo puede ser más fácil de controlar", dijo.Un estilo de dieta que es más fácil de seguir significa que los pacientes tienen más probabilidades de adherirse a ella, dijo."La restricción de tiempo parece ser un enfoque mejor. Es algo que aconsejaría mientras se toma en consideración la gestión de la medicación para que el azúcar en sangre no baje demasiado", dijo Syed.El informe se publicó en línea el 27 de octubre en la revista JAMA Network Open.Más informaciónPara obtener más información sobre la diabetes tipo 2, visite los U.S.Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE:UU.FUENTES: Krista Varady, PhD, profesora, nutrición, Universidad de Illinois, Chicago; Imran Syed, RD, North Shore University Hospital, Manhasset, N.Y.; JAMA Network Open, 27 de octubre de 2023, en línea.