Más de 7 millones de estadounidenses recibieron las nuevas vacunas contra el COVID-19

Según los especialistas, los adultos mayores deben ser vacunados contra COVID, gripe y el nuevo RSV

(HealthDay News) - Después de un lanzamiento problemático, ahora más de 7 millones de estadounidenses han recibido las nuevas vacunas actualizadas contra la COVID-19.

Desafortunadamente, esto todavía está rezagado en comparación con el número de personas que buscaron refuerzos el otoño pasado. Para los primeros refuerzos actualizados, 18 millones de personas habían recibido sus dosis para la misma fecha el año pasado, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

Las vacunas de este año se actualizaron para dirigirse a las variantes circulantes. Alrededor del 91% de los estadounidenses de 12 años en adelante pueden obtener ahora las vacunas a menos de cinco millas de distancia de su hogar, ya que se han enviado 14 millones de dosis a farmacias y otros lugares de vacunación.

Sin embargo, según informó CNN, algunas personas han tenido dificultades para encontrar dosis o para obtener cobertura de seguro para sus vacunas, y retrasos en la distribución han sido responsables de algunos de los problemas en el despliegue de la vacuna.

Este año, las vacunas se distribuyen a través del mercado privado, un cambio con respecto al año pasado. ”La Administración Biden-Harris, a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), ha estado trabajando directamente con fabricantes y distribuidores para garantizar que las vacunas lleguen a farmacias, hospitales, clínicas, pediatras y otros lugares de vacunación, incluyendo centros de atención a largo plazo”, dijo un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. a CNN.

El objetivo es que el 91% de estadounidenses tengan acceso a la vacuna a menos de cinco millas (Getty)

“Al igual que hicimos la temporada pasada de vacunación, estaremos trabajando para llegar a los estadounidenses donde se encuentren e informarles sobre las vacunas actualizadas y dónde pueden obtenerlas”. Entre las vacunas se encuentran más de 710,000 pedidas a través del Programa de Vacunas para Niños de los CDC, que proporciona vacunas a la mitad de todos los niños en Estados Unidos, según informó CNN.

"Tenemos aproximadamente 10,000 bebés al día en este país que se vuelven recién elegibles para las vacunas contra la COVID-19 cuando cumplen 6 meses, y solo estamos vacunando a unos 7,000 niños a la semana menores de 4 años", dijo la Dra. Michelle Fiscus, directora médica de la Asociación de Administradores de Inmunización, durante un panel virtual el miércoles organizado por el proyecto sin fines de lucro Covid-19 Vaccine Education and Equity Project, informó CNN. Fiscus se refería a datos de principios de este año.

"Así que tenemos esta creciente población de niños pequeños no protegidos, y eso no solo afecta a la vida de esos niños, sino que realmente diluye la inmunidad colectiva que tenemos en la comunidad al aumentar esta población todos los días de niños que no están protegidos", señaló Fiscus. "Esta es una situación en la que elegir vacunar a su propio hijo no solo puede ayudarlos a ellos y a los otros miembros de su familia, sino que también puede ayudar a la comunidad en general".

Las subvariantes del virus son el principal motivo para la actualización de las vacunas de este año (Getty)

Lori Tremmel Freeman, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud de Condado y Ciudad, destacó la creciente preocupación de que los adultos mayores tampoco estén recibiendo sus vacunas contra la COVID, la gripe o el nuevo RSV, las tres disponibles por primera vez este año.

"A medida que avanzamos en esta temporada de virus respiratorios aún más profunda, estamos más preocupados por que los adultos mayores estén protegidos", dijo Freeman a CNN. "Para cualquier persona con problemas de salud subyacentes, las tres vacunas pueden prevenir enfermedades graves, hospitalización o muerte".

Moderna y Pfizer tienen vacunas de ARNm disponibles para todos los grupos de edad. También se ha aprobado una vacuna tradicional actualizada de Novavax para personas de 12 años en adelante.

