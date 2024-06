Los días románticos de Thelma Fardin y Nico Riera en Búzios: playa, tragos y el cumpleaños del actor

Las vacaciones de Thelma Fardin y Nicolás Riera en Búzios (Instagram)

En julio del año pasado y a través de las redes sociales, Thelma Fardin y Nicolás Riera le contaron a todo el mundo que habían iniciado una relación amorosa. En este tiempo, compartieron sus primeras vacaciones juntos y apostaron por la convivencia, un paso importante para afianzar cualquier vínculo. Y ahora, antes de cumplirse el año de aquel anuncio, realizaron una escapada romántica a las playas de Búzios.

La pareja de actores subió el contenido a sus redes sociales, para hacer parte a sus seguidores del periplo por tierras brasileñas, donde aprovecharon para pasar una fecha muy especial: el cumpleaños 39 del actor. Al margen de la celebración privada, acudieron a sus respectivas redes para dejar constancia del momento, entre postales y palabras emotivas que resumen el tiempo que están pasando juntos.

Thelma Fardin y Nico Riera, juntos en Búzios

Thelma Fardin

“Hay una parte de él que no muestra y soy la afortunada que la conoce”, escribió la ex Patito Feo para saludar a su novio con un extenso posteo en su perfil de Instagram. “Amar tanto, amar hasta que el amor se devore los miedos. Nicolás regala momentos, recuerdos inolvidables. Fabrica momentos especiales para todos los que ama. Construye. Se construyó a sí mismo, desde muy chiquito supo armar su mochilita y se preparó para salir a la vida. A la aventura. A comerse el mundo. Decidió que la suerte estaba de su lado”, agregó, a puro elogio para el homenajeado.

Junto a fotografías que dan cuenta de este casi año de relación, la actriz continuó afirmando que “Nicolás me enseña a cuidar lo que se construye” y reveló que tiene “un superpoder: me hace recordar todo el tiempo las cosas hermosas que nos rodean, agradecerlas, disfrutarlas y no darlas por sentado”. En este sentido, enumeró “el café que me prepara todas las mañanas y los viajes por paisajes que se hacen inolvidables por su compañía. Niki es especial de un modo que las palabras nunca harían justicia. Feliz vida amor mío”, concluyó.

El mensaje de Nico Riera el día de su cumpleaños

Thelma Fardin saludó a Nico Riera por su cumpleaños 39

Entre las postales, Thelma subió una actuando juntos -”aún no lo sabía pero me iba a enamorar perdidamente de él y su pasión por la profesión”, describió-, otras viajando por París y Río de Janeiro y algunas compartiendo actividades deportivas: jugando al fútbol, a punto de subirse a un auto de carrera, surfeando las olas y en las pistas de esquí.

“Mi amor, la vida con vos tiene mas vida. Te amo”, respondió el recordado Tacho de Casi ángeles, que hizo su propio posteo de cumpleaños. “Arrancando mis 39 de viaje, tradición que espero mantener. Enamorado y viviendo esta vida hermosa que me toca. Gracias Thelma Fardin por darme todo tu amor”, señaló el actor, que agradeció a sus familiares y amigos, a sus seguidores y también a Lionel Messi y a la selección de fútbol por el título en el Mundial de Qatar: “Qué lindo es ser argentino”, sintetizó. “Sos indescriptible, qué fortuna la mía. Feliz todo”, lo saludó su novia entre los miles de mensajes y reacciones por esta fecha tan especial.

Thelma Fardin y Nico Riera celebran su amor en Búzios

"Aún no lo sabía pero me iba a enamorar perdidamente de él", destacó Thelma Fardin sobre Nico Riera

En relación a esta escapada puntual, Thelma y Nico compartieron un video como resumen de su paso por Búzios y agradeciendo a quienes los alojaron durante su estadía. “Pasamos unos días maravillosos sintiéndonos en casa. Nos trataron como reyes, nos mimaron con desayunos espectaculares todos los días, y también me dejaron usarles la cocina para hacerle huevos benedictinos al cumpleañero”, reveló la actriz, en una publicación conjunta con su novio.

Musicalizado con el clásico “Mais que nada” en la versión de Sérgio Mendes y los Black Eyed Peas, las imágenes los muestran al borde de la piscina, disfrutando de la gastronomía local y paseando por las emblemáticas calles del pueblo de pescadores. “Volveremos siempre”, prometieron, antes de regresar a Buenos Aires, donde bajo el mismo techo continuarán escribiendo su historia de amor.

Nico Riera pidiendo los deseos por su cumpleaños 39 (Instagram)