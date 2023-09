Oregón despenalizó la posesión de pequeñas cantidades de droga. Las sobredosis fatales no se dispararon

VIERNES, 29 de septiembre de 2023 (HealthDay News) -- Los críticos de una ley que despenalizó la posesión de drogas en Oregón han culpado a la política por el aumento de muertes por sobredosis en el estado, pero un nuevo estudio no encuentra evidencia de ello.

Los investigadores descubrieron que, si bien las muertes por sobredosis de drogas han aumentado recientemente en Oregón, parece que la tendencia no tiene relación con una ley popularmente conocida como Medida 110.Aprobada por los votantes de Oregón en 2020, la política despenalizó la posesión de pequeñas cantidades de drogas anteriormente ilegales, como la heroína y la cocaína. En lugar de eso, a las personas sorprendidas con esas sustancias se les emite un citatorio y una multa, que se anula si la persona se somete a un examen de salud.Algunos críticos han culpado a la Medida 110 por el aumento de muertes por sobredosis en el estado entre 2021 y 2022.Sin embargo, el nuevo estudio muestra un panorama diferente: las muertes por sobredosis en Oregón han aumentado, pero no en mayor grado que en estados similares de EE. UU. donde la posesión de drogas sigue siendo un delito.Aunque eso es tranquilizador en un sentido, es decepcionante en otro, dijo el investigador principal, Corey Davis, del Centro para la Epidemiología y Política de Opioides en la Escuela de Medicina Grossman de NYU en Nueva York.Los defensores de la Medida 110 esperaban que la despenalización redujera las muertes por sobredosis.Razonaban que esto haría que las personas tuvieran más probabilidades de llamar al 911 cuando ocurriera una sobredosis, ya que el temor a ser detenidas ya no sería un problema. Además, mantendría a los usuarios de drogas fuera de la cárcel, que en sí misma se asocia con un mayor riesgo de sobredosis fatal, dijo Davis.Pero eso no es lo que ocurrió en el primer año."No creo que estos hallazgos hagan feliz a ninguno de los dos lados", dijo Davis. "Pero eso es lo que encontramos".El estudio, publicado el 27 de septiembre en la revista JAMA Psychiatry, no puede explicar por qué las muertes por sobredosis no se vieron afectadas por la ley.Pero Davis sospecha que el factor clave es el fentanilo, un opioide sintético extremadamente potente que ha sido ampliamente culpado por la creciente crisis de drogas en el país.En 2021, más de 106,000 estadounidenses murieron por sobredosis, según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de EE. UU. Los opioides sintéticos, principalmente el fentanilo, fueron los principales culpables, con un aumento de siete veces en las muertes por sobredosis entre 2015 y 2021."El fentanilo es simplemente muy prevalente y muy mortal", dijo Davis. "Cualquier intervención individual tendría que tener un gran impacto para reducir las muertes por sobredosis."Judy Grisel, profesora de psicología en la Universidad de Bucknell en Lewisburg, Pa., que se especializa en investigar las causas de la adicción, no vio los hallazgos como positivos."En este caso, no hay noticia no es una buena noticia, porque los investigadores no encontraron evidencia de una reducción de muertes por la disminución de arrestos", dijo Grisel.Una gran limitación de la investigación, sin embargo, es el tiempo. La despenalización entró en vigor en 2021, y los investigadores solo pudieron seguir lo que sucedió durante el año siguiente."No sabemos si los beneficios previstos llevarán más tiempo en materializarse, o peor aún, serán compensados por un mayor uso de sustancias letales permitido por la despenalización", dijo Grisel.Sin embargo, la Medida 110 hizo más que despenalizar la posesión de drogas. También asignó cientos de millones de dólares para mejorar el acceso de las personas al tratamiento para el abuso de sustancias, señaló Alexandria Macmadu, epidemióloga de consumo de sustancias en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Brown en Rhode Island."Pero la implementación fue muy lenta, y la mayoría de esos fondos no se liberaron hasta después de que terminó este período de estudio", dijo Macmadu.Dado eso, dijo, "podríamos esperar ver un aumento en el acceso al tratamiento y reducción en las muertes por sobredosis en los próximos años".Para el estudio, Davis y sus colegas siguieron las sobredosis fatales en el año posterior a la despenalización en Oregón y en Washington, que hizo un cambio de política similar alrededor del mismo momento, pero desde entonces ha sido revocado.Los investigadores compararon las tendencias de cada estado con las de un "grupo de control" de otros estados: 13 que tenían tasas de sobredosis similares a las de Oregón en años recientes, y 18 cuyas tasas eran similares a las de Washington.Al final, dijo Davis, no hubo evidencia de que la despenalización marcara una diferencia en ningún sentido."Las muertes por sobredosis estaban aumentando en todas partes y continuaron aumentando en todas partes", dijo.En otro estudio reciente, los investigadores encontraron que, como era de esperarse, los arrestos por posesión de drogas disminuyeron drásticamente después de la despenalización tanto en Oregón como en Washington.Al mismo tiempo, dijo Davis, no hubo un aumento en los arrestos por delitos violentos, otra preocupación que han planteado los opositores a la despenalización.En cuanto a las muertes por sobredosis, dijo Davis, el tiempo lo dirá, suponiendo que la despenalización perdure. Se informa que una coalición de líderes políticos y empresariales en Oregón ha presentado dos medidas de votación para enmendar la Medida 110.