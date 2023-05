En qué consiste la prueba de los 10 segundos y por qué se la relaciona con la longevidad

Esta simple prueba le permite a los expertos advertir problemas de equilibrio que, en los adultos mayores, se traduce en una mayor mortalidad, ya que se calcula que cada año mueren 684 mil personas como consecuencia de las caídas / (Getty Images)

Aunque para algunos pueda parecer un exámen que, de tan sencillo, tiene poca de base científica. La denominada “prueba de los 10 segundos” cuenta con un amplio respaldo médico. También conocido como el “test del flamengo”, este examen consiste en poder pararse sobre una pierna durante este lapso de tiempo, sin caerse o perder el equilibrio. Gracias a esta acción, los expertos pueden advertir si una persona tiene riesgo de una muerte prematura, más aún cuando se realiza en mayores de 50 años.

Te puede interesar: Las personas más longevas del mundo practican estas 4 acciones cada mañana

Según la Organización Mundial de la Salud, “las caídas son la segunda causa mundial de muerte por traumatismos involuntarios”. “Se calcula que anualmente fallecen en todo el mundo unas 684 000 personas debido a caídas”, siendo que “los mayores de 60 años son quienes sufren más caídas mortales”. Incluso, “cada año se producen 37,3 millones de caídas cuya gravedad requiere atención médica”.

Juan Manuel Viudes (MN 92.965), neumonólogo y gerontólogo del Hospital Italiano, en diálogo con Infobae, destacó la importancia de este test durante los exámenes y resaltó que “el objetivo de esta prueba es evaluar al adulto mayor en un espacio reducido, en poco tiempo y con altos rédito de diagnóstico de su condición neuro psicofísica”; siendo que “los pacientes más aptos, es decir los que lo hacen en 10 segundos, no son frágiles y su longevidad está muy asegurada”.

Desde la OMS afirmaron: "Se aconseja a los adultos de edad avanzada (65 años o más) que añadan actividades destinadas a reforzar el equilibrio y la coordinación, así como el fortalecimiento de los músculos, para ayudar a prevenir las caídas y mejorar la salud" / (Freepik)

“Con la edad, la fuerza y el equilibrio tienden a disminuir y eso puede ocasionar fragilidad. La fragilidad es algo muy importante ahora que la población está envejeciendo”, dijo Jonathan Myers, profesor de la Universidad de Stanford, investigador del Sistema de Atención Médica de VA de Palo Alto y autor del estudio sobre el equilibrio publicado en la revista British Journal of Sports Medicine. En ese tono, el científico agregó: “Hay una espiral descendente de la gente que no sale, que no camina, que no hace ejercicio, que no entrena el equilibrio y se debilita cada vez más. Y la debilidad muscular es otro factor de riesgo importante para las caídas”.

Te puede interesar: Qué es la autofagia y por qué la puede provocar el ayuno intermitente

De acuerdo con este trabajo, que contó con la participación de un nutrido grupo de expertos de distintas partes del planeta, “el equilibrio disminuye rápidamente después de mediados de los 50, lo que aumenta el riesgo de caídas y otros resultados adversos para la salud”. Es por ese motivo que “la capacidad de completar una postura con una sola pierna durante 10 segundos está asociada con la mortalidad por todas las causas” en los próximos 10 años.

Para lograr estas conclusiones, los investigadores analizaron a más de 1700 personas, de entre 51 y 75 años de edad, siendo que el 68% eran hombres. “El ejercicio consiste en poner el talón a la altura del dedo gordo y se tiene que quedar 10 segundos en esa posición”, explicó a Infobae el doctor Alberto Cormillot, y agregó: “Si pasa los 10 segundos está perfecto, si le da menos de 10 no está bien y si no se pudo mantener nada, es una señal para empezar algún tipo de actividad”. En el caso del estudio, cada voluntario tenía tres oportunidades para completar esta tarea de equilibrio.

"Las caídas causan anualmente la pérdida de 38 millones de años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD)", advierten desde la OMS / (Freepik)

Dawn Skelton, profesora de envejecimiento y salud en la Universidad de Glasgow Caledonian, precisió: “Comenzamos a perder condición física, fuerza y resistencia a partir de los 30, pero esto se acelera durante los 40 y particularmente en los 50. Con el inicio de la menopausia y la andropausia, la caída en picada de los niveles de estrógeno en las mujeres y una caída -si bien más lenta y progresiva caída al fin- de la testosterona en los hombres significa que podemos perder masa muscular”.

Te puede interesar: Qué es y para qué sirve el cardiodesfibrilador que le implantaron a Jorge Rial

Es por eso que, de los más de 1700 participantes, un 20% no pudo completar la prueba y la cantidad de personas que se vieron imposibilitadas de lograrlo creció con la edad. Según indicaron: el 5% de los participantes de entre 51 y 55 años no lo lograron, el 8% de los de entre 56 y 60 años fallaron, el 18% de los de 61 y 65 años no pudieron, cerca del 37% de los de 66 y 70 años no lo consiguieron y el 54% de los de 71 y 75 años fracasaron.

Asimismo, los expertos resaltaron que aquellos que no lo lograron tenían un “mayor peso corporal, enfermedades cardiovasculares, colesterol alto o diabetes de tipo 2″. Además, lograron advertir que los que fracasaron presentaban “un 84% más de riesgo de muerte en los siguientes siete años”.

“Los pacientes más aptos neuro psicofísicamente hablando, es decir los que lo hacen en 10 segundos, son adultos mayores no frágiles y su longevidad está muy asegurada”, explicó Viudes a Infobae y detalló que, durante este examen, “se clasifica: en menos de 10 segundos puede realizar la prueba bajo riesgo de caída. Entre 10 y 20 segundos: indica fragilidad (riesgo de caída) y más de 20 segundos: elevado riesgo de caída”.

Según la OMS, "las caídas son sucesos involuntarios que hacen perder el equilibrio y dar con el cuerpo en el suelo o en otra superficie firme que lo detenga" / Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Al tiempo que Cormillot destacó: “Con el paso del tiempo la persona va perdiendo masa muscular y equilibrio. Y cuando uno tiene más edad, el músculo se va achicando y eso tiene que ver con sustancias químicas. Por eso, si pierdo músculo tengo más probabilidad de enfermarme”.

Asimismo, Viudes indicó que “es muy importante esta prueba como las preguntas fundamentales sobre: ¿tuvo caídas en el último año? o ¿se siente inseguro al salir a caminar afuera de su casa? Estas dos preguntas, más el test de 10 segundos, se realizan en 30 segundos y nos dan mucha y valiosa información sin necesidad de tomografías, resonancias o análisis de sangre. Además, está al alcance de cualquier médico, en cualquier lugar del país, por más que no cuente con un centro con mucha sofisticacion”.

Según el experto, cuando los pacientes no pueden realizar “la prueba debemos evaluarlo con un fisiatra para determinar qué mecanismo compensatorio falló y así hacer una rehabilitación precoz y personalizada; ya que, en resumen, la prueba y las dos preguntas previenen un montón de problemas que va a tener a futuro. Son 30 segundos que permiten brindar un pronóstico sobre el paciente y saber dónde actuar”.

Seguir leyendo: