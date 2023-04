¿Tocar fondo?: por qué es importante no esperar para acudir al médico

El Dr Cormillot habla de la importancia de encarar un problema de salud a tiempo, de no esperar a tocar fondo para tomar cartas en el asunto.

“Estoy esperando tocar fondo”. He escuchado esa frase muchas veces en personas que tenían que tomar decisiones con respecto a su salud, pero que no estaban demasiado incómodas. Entonces, esperar a tocar fondo, ¿qué significa?

Primero hay que aclarar que uno no sabe si, cuando llega al fondo, va a tener fuerzas para salir de ese fondo. Tampoco está demostrado que todos los fondos tengan un elástico, que toca fondo y después sale. Y, mucho menos, está demostrado que todos los pozos tengan fondo.

O sea que hay personas que pueden seguir caminando y nunca llegar a tocar el fondo, y lo único que hacen es seguir empeorando.

Se lo pongo en un ejemplo. Esa acidez, ese malestar que usted tiene en el estómago, no espere que se transforme en una úlcera para ir a consultar al médico, vaya antes.

Las personas pueden acudir al médico cuando se sienten mal, pero es importante hacerlo cuando no existe ninguna dolencia (Gettyimages)

Si ya esa acidez le duró una, dos o tres semanas, es hora de que consulte a su médico porque puede ser una cosa fácil de tratar en ese momento, pero más complicada más tarde.

Este tema ya lo habíamos abordado en nuestro anterior encuentro. Se acuerda que le dije que posiblemente a usted le ha pasado, porque a mí me ha pasado, de decir: “Tengo un dolor en el hombro” o “no sabés cómo me duele el hombro”. Pero, lejos de consultar en el momento, tres días después seguimos igual y la conversación ahora se convierte en: “Che, no sabés como me duele el hombro”. Con una respuesta que, casi siempre, deviene en “no, pero no sabés cómo me duele el hombro”.

Esta actitud, lejos de impulsar un cambio, se mantiene y se repite en otras patologías. Con lo cual, en resumidas cuentas, uno se transforma en un relator del problema.

No es menos importante que relate o que llore porque tiene un dolor y vaya al médico cuando tiene un dolor. Pero, es más importante que vaya al médico cuando no lo tiene. Porque es ese el momento para hacerse los chequeos.

Cuando se realizan chequeos médicos, es importante realizar las acciones señaladas por el profesional de la salud (Istock)

Le recuerdo que para poder realizar un chequeo, lo primero que uno necesita es memoria para recordar que tuvo la familia; ya que ante cada una de las enfermedades, que forman parte de los puntos a tener en cuenta, se las va a decir y hasta preguntar el médico. Le recuerdo que, con estos pasos, no se termina todo, porque después de un chequeo, el siguiente paso es la construcción de salud.

¿Qué es la construcción de salud? Que el médico le dirá qué recomendaciones son ideales para usted, porque el siguiente paso es el diagnóstico. Y tenga en cuenta que hacerse más estudios no es necesariamente mejor porque uno a veces incorpora rayos que no son necesarios porque no van a mejorar el diagnóstico. Eso depende del médico tratante, es decir de su doctor

El siguiente paso, y por favor téngalo en cuenta, es que si le dan un tratamiento, no se trata de guardar la receta. Piense que la clave del tratamiento es, a fin de cuentas, hacerlo. El incumplimiento terapéutico, es decir cuando usted no respeta el tratamiento que le indica su médico, es uno de los principales problemas de salud que hay en la actualidad, porque la gente no sigue los tratamientos.

Piense que se puede escuchar “yo estoy cómodo como estoy ahora”, pero recuerde que la vida comienza cuando uno sale de la zona de comodidad.

*El doctor Alberto Cormillot (MN 24.518) es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

* Realización: Samuel Cejas / Edición: Rosario Benítez Chiarelli / Producción: Dolores Ferrer Novotný

