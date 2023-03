Guardias colapsadas en los hospitales de la Ciudad por el aumento de los casos de dengue: lo que hay que saber para prevenirse

El dengue está en alza en Argentina y la región, por eso los expertos recomiendan extremar cuidados frente al mosquito transmisor (Crédito: Getty)

El alza del 95% de los casos de dengue en sólo una semana en todo el país, sumado a los casos sospechosos de la enfermedad, estaba generando que se colmaran las guardias de centros sanitarios de los 13 distritos donde ya había circulación comunitaria de la enfermedad.

La Ciudad de Buenos Aires, tanto en algunas centros privados, —como las clínicas Santa Isabel, de Flores, y la Suizo Argentina, de Recoleta—, según pudo comprobar Infobae, lo mismo que en hospitales públicos, las guardias estaban colapsadas por enfermos con síntomas de dengue.

Y al igual que sucedió con el coronavirus, debido a la gran cantidad de personas que se acercan a consultar al médico, algunos hospitales y sanatorios adoptaron un “nuevo criterio epidemiológico” y ya diagnosticaban el dengue sólo por sintomatología, nexo epidemiológico y zona de residencia del paciente, en lugar de a través de un análisis de sangre. Tal es el caso del barrio de Mataderos en Ciudad de Buenos Aires, cuyo hospital de referencia, el Santojanni, optó por este criterio, según confirmaron autoridades del Gobierno porteño.

Panorama del dengue en el país

Según el último Boletín Epidemiológico de la Ciudad de Buenos Aires, entre julio de 2022 y el pasado 26 de marzo (semana 12 de 2023) se confirmaron por prueba 1.166 casos de dengue, de los cuales el 42% estaban en la comuna 9 integrada por los barrios de Parque Avellaneda, Liniers y Mataderos.

Desde el Ministerio de Salud porteño informaron que se estima que los casos ascendieron a 1.800 en lo que va de la temporada, y se mantienen principalmente en esos tres barrios, aunque también hay casos en otros de las comunas 4 (Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios), 7 (Flores y Parque Chacabuco), 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo), 11 (Villa General Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita), y en menor medida en las comunas 14 (Palermo), 15 (Agronomía, Chacarita, La Paternal, Parque Chas, Villa Crespo y Villa Ortúzar) y 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución).

Mapa de casos de dengue en la Ciudad de Buenos Aires, según el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud del distrito

Nuevo criterio de diagnóstico

El mosquito Aedes aegypti, es el vector transmisor del dengue.

Respecto de la decisión de algunos centros de salud de dejar de practicar los test, la doctora Mónica Foccoli, jefa de la Sección Infectología del Hospital de Clínicas General José de San Martín dijo a Infobae: “Cuando estamos en medio de un brote, está aceptado este cambio de criterio de diagnóstico, aceptándola por nexo epidemiológico para una determinada enfermedad. Sucedió en Argentina con el coronavirus y con el virus de influenza H1N1 en 2009. En el caso del dengue es a través del nexo epidemiológico, lugar donde vive y sintomatología compatible como fiebre de más de 38 grados, que dure más de 7 días sin otra causa que la justifique, que no presente cuadros respiratorios y transite dolores como mialgias, artralgias, rush en la piel y cefaleas”.

“Actualmente en la zona de Mataderos y Villa del Parque se están dando más consultas clínicas. En nuestro hospital todavía estamos haciendo los análisis de sangre cuando una persona se acerca con síntomas a consultar. Se le hace un examen físico, de laboratorio y se estiman estudios complementarios si son requeridos. Los análisis por PCR se derivan al Hospital Ricardo Gutiérrez que luego confirmará o no la enfermedad”, amplió la experta, que dijo que dependiendo del resultado de los análisis, las pruebas se pueden repetir en dos semanas para confirmar la enfermedad.

El director del Hospital Santojanni de Liniers, Federico Charabora (MN 75635), informó que en la guardia de ese centro de salud se están atendiendo entre 80 y 90 casos de dengue por día y señaló que hubo tres pacientes internados, uno de los cuales era una mujer embarazada, quien ya fue dada de alta, y los otros dos también iban retornar a sus casas en las próximas horas.

Síntomas del dengue a tener en cuenta

Charabora dijo a TN que el incremento de los casos “fue exponencial. Hace tres semanas vimos que empezaban a crecer de 10 o 20 casos se fue duplicando hasta llegar a los números que tenemos actualmente, que son 80 a 90 pacientes diarios”. El profesional explicó que cuando las personas llega con “sintomatología, que es una mialgia muy importante con artralgia, o sea dolores articulares más dolores musculares muy fuertes, y cefaleas muy intensas, más cuadros febriles de más de 39 grados ya se considera que son patologías de dengue”, teniendo en cuenta que la comuna 9 es una “zona endémica”, por lo tanto no hay necesidad de hacer el test para comprobar que padecen la enfermedad.

De todas formas, el doctor Charabora pidió a las personas que tengan síntomas que se acerquen a controlarse a un centro de salud porque los médicos evalúan “si el caso puede tomar mayor gravedad”. Si los pacientes no requieren internación se les recomienda “un aislamiento domiciliario para evitar mayores contagios”, puntualizó.

Juan Carlos Cisneros, infectólogo, subdirector del Hospital Muñiz remarcó: “Hemos tenido un aumento exponencial de casos de dengue. Creo que la ola de calor fue negativa, en el sentido de que posibilitó más el desarrollo del mosquito y que hayamos tenido este brote, que si bien no alcanzó las dimensiones del 2020, se ha acercado”.

Los chicos es una parte de la población más vulnerable frente al dengue (Crédito: Getty)

“En el caso de este brote, no hemos tenido un gran número de casos severos, pero sí algunos que nos obligaron a abrir una sala. Por ejemplo, en el Hospital Muñiz, tuvimos que dejar una sala para internar pacientes con dengue. Y la sala de pediatría casi también está exclusivamente con chicos con dengue. No, es una enfermedad que uno podría catalogar de trivial, pero tiene un cierto porcentaje de gravedad. En la primera infección, ese cuadro de gravedad se ve en pocos pacientes, salvo que alguna de las hemorragias que haya provocado una forma grave deje una secuela, pero es algo distinto y se vería nada más que en los casos muy graves. En general es una enfermedad infecciosa y viral que no deja secuelas, salvo los síndromes de fatiga crónica, que son muy difíciles de darles una causa”, amplió el especialista en declaraciones a FM 101.9.

“El dengue es una infección viral, transmitida por la picadura de las hembras infectadas por el género Aedes. Hay cuatro serotipos: DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. Los mosquitos proliferan dentro y alrededor de las viviendas, es decir tienen hábito peri-domiciliario”, precisó a Infobae la doctora Silvina Ivalo, infectóloga en DIM Centros de Salud.

“Cuando el insecto pica a una persona infectada con un virus del dengue, este ingresa al mismo, por lo que, es portador del mismo y al picar a otra persona, el virus entra en el torrente sanguíneo de la víctima. Cuando una persona se cura del dengue, es inmune a ese tipo de virus que la infectó, pero no a los tres restantes. El riesgo de contraer dengue grave, aumenta si se infecta por segunda vez con otro serotipo que puede causar hemorragia grave”, agregó la experta y precisó que aquellas personas que tienen una condición de riesgo previa, pueden incrementar el riesgo de agravar el cuadro.

Las larvas de los mosquitos se crían en aguas residuales (CDC)

El Ministerio de Salud precisó en marzo que “los serotipos circulantes hasta el momento son DEN-2 (8 jurisdicciones) y DEN-1 (en 5 jurisdicciones). En dos jurisdicciones se registra circulación de ambos serotipos (CABA y Santa Fe). Además, se notificaron casos con antecedentes de viaje e identificación de los serotipos DEN-1 (Corrientes, Misiones y Chaco), DEN-2 (en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe), y DEN-3 (en Mendoza y CABA)”.

“En el momento actual todas las jurisdicciones de la Región Centro, 5 de las 6 provincias de la región NOA (todas excepto La Rioja) y tres de la región NEA (todas excepto Misiones) han confirmado la circulación viral autóctona de dengue, sumando un total de 13: Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Formosa, Chaco, Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán”, precisó en su último Boletín Epidemiológico Nacional.

El dengue es considerado por la OMS una de las 20 “enfermedades tropicales desatendidas” (conocidas también por las siglas en inglés “NTDs”), que durante la pandemia han sufrido todavía mayor olvido debido a que muchas de las redes sanitarias han tenido que centrarse en el combate a la COVID-19. La OMS estima que unos 1.700 millones de personas necesitarían tratamiento por al menos una de estas enfermedades al año, aunque los médicos sólo llegan a atender a unos 1.000 millones anualmente.

Hay varias formas de combatir al mosquito transmisor

¿Cómo prevenir el dengue?

-Eliminando todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).

-Dando vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores, botellas).

-Cambiando el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Recordá frotar las paredes de los recipientes con una esponja o cepillo a fin de desprender los huevos del mosquito que puedan estar adheridos.

-Rellenando los floreros y porta macetas con arena húmeda.

-Manteniendo los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados.

-Limpiando canaletas y desagües de lluvia de los techos.

-Tapando los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.

-Vertiendo agua hirviendo en las rejillas y colocándoles tela mosquitera.

Cuidados en el hogar frente al dengue (Mundosano)

También es importante para prevenir las picaduras del mosquito:

-Usar siempre repelentes, siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase.

-Utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre.

-Colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y cuando sea posible usar ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones.

-Proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras.

-Utilizar repelentes ambientales como tabletas y espirales.

