Por qué una arritmia cardíaca pone fin a la carrera de un futbolista

"Las arritmias en los deportistas pueden ser más o menos peligrosos y poner en riesgo su vida", dicen los especialistas (REUTERS/Albert Gea)

“Es un momento muy duro. Lo primero es mi salud y ya saben por qué he tomado esta decisión. Así que estuve en buenas manos de los médicos, que han optado por la mejor decisión para mí y era dejar de jugar. Quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas ”. Así, entre lágrimas, Sergio Kun Agüero, anunció esta mañana desde Barcelona que dejará de jugar al fútbol de manera profesional.

¿Cuál es la gravedad del diagnóstico para dejar el fútbol profesional a los 33 años? La decisión la tomó junto con sus médicos, luego de una serie de estudios que le realizaron como consecuencia de una molestia en el pecho que lo sacó del campo de juego el pasado 30 de octubre , cuando Barcelona enfrentaba a Deportivo Alavés por la Fecha 12 de La Liga de España.

“ Las primeras dos semanas fueron duras. Los médicos me dijeron que lo mejor era no seguir, y ahí me empecé a mentalizar. No fue fácil. Lo fui procesando. Cuando me dijeron que ya era definitivo tardé unos días más en procesarlo, pero cuando pasaron los días seguía con esperanzas. Luego lo pensé en frío”, relató en conferencia de prensa el jugador. No obstante, aclaró: “Pero ahora estoy bien”.

“ Las arritmias en los deportistas podrían ser más o menos peligrosos y pueden poner en riesgo su vida en mayor o menor medida ”, había explicado a Infobae el médico cardiólogo Juan Pablo Costabel (MN 119.403) cuando se conoció la noticia del cuadro que sufría el jugador hace 46 días. “Sin embargo, todas son importantes teniendo en cuenta el nivel de esfuerzo al que someten su corazón y la exigencia física que tiene el cuerpo en este caso de un jugador de fútbol durante un partido”, aseguraba el jefe de la Unidad Coronaria e Internación del ICBA Instituto Cardiovascular.

Consultado luego del anuncio de hoy, el médico cardiólogo y deportólogo Norberto Debbag (MN 51320) aventuró -sin conocer detalles del diagnóstico- que “con seguridad se trata de una arritmia ventricular compleja, que fue lo que produjo el mareo y dolor de pecho durante ese partido”. “Si junto con sus médicos decidió no jugar más seguramente se deba a los resultados de las pruebas que le hicieron”, consideró el especialista.

Y detalló: “En estas situaciones, los estudios que se efectúan son exámenes electrofisiológicos, que consisten en estimular el corazón a través de un catéter para provocar la arritmia, pruebas de esfuerzo y farmacológicas, esto es, administrar drogas que aumentan la frecuencia cardíaca y estimular la producción de arritmia; todo bajo estricto control médico”.

Agüero sufrió una molestia en el pecho que lo sacó del campo de juego el pasado 30 de octubre, cuando Barcelona enfrentaba a Deportivo Alavés por la Fecha 12 de La Liga de España

“Ahí seguramente vieron que aparecía una taquicardia ventricular o fibrilación ventricular”, destacó Debbag, quien resaltó que “si la decisión fue que dejara de jugar es porque los especialistas que lo tratan entendieron que corría riesgo de vida”.

El cuadro clínico fue confirmado por el médico cardiólogo Roberto Peidro (MNM 43697), quien conoce a Agüero desde chico y lo trató en 2004 en la Fundación Favaloro a causa de la arritmia benigna que le habían detectado en esa oportunidad. “Le hicimos una ablación y no tuvo nunca ningún otro problema”, contó al canal de noticias TN.

“Es una arritmia que apareció primero en un entrenamiento y luego en el partido, que fue cuando tuvo el real síntoma” , describió el especialista, quien detalló que habló con los médicos del Barcelona sobre sus antecedentes de salud, y descartó que el Kun tuviera una cardiopatía genética.

En ese sentido, precisó: “En un estudio apareció pequeña cicatriz en una zona del corazón y cuando se le hizo el estudio electrofisiológico reprodujo una arritmia ventricular, que le causó el mismo síntoma que había tenido durante el partido por lo tanto se hizo una ablación en esa zona”.

Y tras aclarar que los detalles que brinda son porque el jugador lo autorizó a hacerlo, Peidro agregó: “Durante el estudio, se quemó el foco donde apareció la arritmia, pero no tenemos seguridad de que ante un esfuerzo físico intenso como el que exige su carrera vuelva a aparecer”.

"En el momento de tu carrera, si fueras mi hijo te diría que no juegues más", le dijo a Agüero su médico Roberto Peidro (Getty)

“En este momento de tu carrera, si fueras mi hijo te diría que no juegues más” , reveló el especialista que fue su consejo a Agüero, y sostuvo que “seguramente va a poder llevar una vida plena y normal”.

Sobre el tipo de lesión detectada en el Kun, Debbag señaló que “como no hay una lesión en la estructura del corazón, en válvulas o músculo, no puede verse en estudios comunes de imágenes, electrocardiogramas o pruebas de esfuerzo”. “Aparecen en la alta competencia y a partir de ese momento se estudia”, aseguró, al tiempo que “se trata de cuadros tratables pero que no son compatibles con la alta competencia deportiva” .

“Después de la ablación se le volvió a hacer un estudio de esfuerzo y no apareció la arritmia, pero no sabemos si puede volver a aparecer”, destacó Peidro, quien coincidió con Debbag al asegurar que “es algo que tiene tratamiento pero no es compatible con el fútbol profesional”.

“No sé qué me espera la vida” y el costado emocional detrás de la decisión del Kun

"Para un jugador de fútbol es muy difícil el día después y más aún cuando se retira por una circunstancia así" (Reuters)

Para Debbag, desde lo psicológico, el hecho de tener que haber tomado esta decisión por una cuestión médica “es un golpe que lo excede; es muy duro y hay que manejarlo con especialistas en salud mental”. La ventaja, para Agüero, es que “tiene 33 años y una carrera en la que le fue muy bien”.

Tras revelar que lo fueron informando “de a poco” de su estado de salud y de cuál sería la recomendación de su equipo tratante, Peidro coincidió en que “para un jugador de fútbol es muy difícil el día después y más aún cuando se retira por una circunstancia así”.

“Es muy difícil, pero a él esto lo encuentra en un instante de su carrera en el que ha vivido todo lo que quería vivir -opinó-. Le faltó salir campeón del mundo con su país, pero no todos los jugadores se retiran habiendo salido campeones del mundo. Socialmente, deportivamente y económicamente llegó a la cima en todo”.

Y concluyó: “Creo que está preparado y ahora sin la responsabilidad del trabajo de jugador de fútbol va a disfrutar de otras cosas de la vida”.

SEGUIR LEYENDO