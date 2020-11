Ginés González García: “Ninguna vacuna va a ser distribuida o aplicada si no tiene la aprobación debida”

El ministro Ginés González García brindó información sobre el acceso a las vacunas contra COVID-19

Los estudios y avances en vacunas contra la enfermedad COVID-19 están entrando en sus fases finales de aprobación de la estratégica fase 3 de estudios clínicos, que es cuando se puede observar si son seguras y efectivas en grandes cantidades de personas.

Actualmente hay siete vacunas contra el coronavirus en esta instancia avanzada y el gobierno de Argentina está procurando gestionar múltiples vacunas para lograr administrarlas en cuanto logren las aprobaciones de las entidades regulatorias de los principales países del mundo y por supuesto de la ANMAT en el país.

Hoy, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, junto a la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, brindaron una conferencia de prensa exclusiva con pocos medios dentro de los que estaba Infobae, para brindar un status al día de hoy de cómo Argentina está posicionada a nivel vacunas, con cuáles cuenta, cómo será la distribución y el acceso y para cuándo estarían disponibles. “Nosotros queremos que la vacuna sea gratuita, que la pague el Estado y que luego sea distribuida en forma equitativa en todo el país. Para ello hemos empezado a trabajar con las provincias para organizar el proceso de logística en todo el país. Estamos trabajando también con los ministerios de Defensa y Seguridad para coordinar todo el esfuerzo que es monumental”, aseguró Ginés González García.

Los resultados de las primeras pruebas clínicas de la vacuna de Oxford, publicados el pasado julio, ya indicaban que genera anticuerpos y las células T, y se espera que los detalles de los últimos hallazgos sean publicados pronto en una revista médica. EFE/Hotli Simanjuntak/Archivo

Y agregó: “Nunca hemos tenido en el país o en el mundo este desafío que nos plantea el COVID-19. Nosotros queremos masificar la vacuna contra COVID-19, y a la vez bajar la circulación y mortalidad del coronavirus. Queremos tener disponibilidad de varias vacunas, por eso es que estamos trabajando con varios laboratorios para tener provisión de algunas vacunas, como la de AstraZeneca, la de Pfizer y a través de Covax (Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19), pero no está adhiriendo a la promesa original que establecía un acceso global y equitativo a las mismas. Siempre creímos que esto iba a ser un mix de vacunas. Si bien le tenemos confianza a todas, hay que ver cuando se aprueban cada una según sus resultados completos de estudios clínicos”.

El ministro aseguró que el país está en conversación con la vacuna rusa, pero todavía no se concretó nada. “Es importante aclarar que hoy no hay nada firmado con Rusia ni con las otras. Ni bien se promulgue la ley vamos a firmar con AstraZeneca por 22,4 millones de dosis por vacuna. En Covax ya hemos pagado por 9 millones de vacunas y hemos pagado un monto extra para elegir qué vacuna tendremos. En el caso de la república China estamos negociando. Hay vacunas promisorias pero todavía están en desarrollo como la de Janssen que es sólo una dosis. Pero es importante destacar que ninguna va a ser distribuida o aplicada si no tiene la aprobación de las entidades sanitarias de regulación”, destacó el funcionario.

La secretaria de Acceso a la Salud de la nacion, Carla Vizzotti, estuvo con Ginés durante la conferencia con periodistas científicos

Junto a Ginés, Carla Vizzotti también se refirió a la seguridad de las vacunas a distribuirse en el país. "Es muy importante la seguridad en cada una de las fases de investigación. La mayoría de las más avanzadas ya cuenta con estudios clínicos en fase 1 y 2. Ahora están en fase 3. Y luego pasarán a la fase 4 que es la de farmacovigilancia. Lo importante es seguir transmitiendo confianza en la población, destacó Vizzotti y agregó: “En función a los resultados de cada una de ellas, se verificará el proceso de aplicación de las mismas a la población. Para llegar a esta etapa, previamente se toman en cuenta todas las consideraciones y se analizan distintas variables, aparte de la aprobación por parte del ente regulador, como lo son los costos por dosis, temperatura de almacenamiento, lugar para la logística, distribución, etc”.

Respecto a cómo se garantizarán los datos de su eficacia y seguridad por parte de las autoridades regulatoria, que en el caso de Argentina es la ANMAT, Vizzotti aclaró que los laboratorios productores deberán informan a las entidades regulatorias los pasos dados sobre su efectividad y seguridad. “No hace falta esperar a que un ensayo de fase 3 sea publicado en una revista científica para que la vacuna sea evaluada. Los laboratorios pueden ir brindando información a las entidades regulatorias mucho antes”, aclaró Vizzotti. Y agregó: “En Argentina tenemos programados todos los procedimientos regulatorios necesarios para la aprobación, adquisición y distribución de la vacuna. No se está saltando ningún paso de revaluación para el registro. Los parámetros de las entidades regulatorias respecto a cualquier vacuna se definen en cada país. Y eso no va a cambiar respecto a esta vacuna contra COVID-19”.

La esperanza contra el COVID-19 está puesta mayormente enla vacunas avanzadas, ya que todavía no hay un tratamiento eficaz probado - EFE/Sebastiao Moreira/Archivo

El ministro de Salud precisó que a partir de la semana que viene todo el Ministerio se va a descentralizar para llegar a todas a las provincias para trabajar con cada jurisdicción. “Allí definiremos la mejor estrategia para la distribución y aplicación de las vacunas. En algunos lugares la vacuna irá a buscar a la gente y en otros la gente deberá ir a buscar las vacunas. Se trata de una planificación objetiva para garantizar el acceso a todos”, indicó.

Y respecto a cuál es la vacuna ideal o la primera en tenerse en consideración, el funcionario precisó que en el contexto de la emergencia sanitaria, se hacen análisis internos dentro de la entidad regulatoria (ANMAT), y que lo ideal es contar con la vacuna más segura, eficaz y simple de aplicar. “No es lo mismo tener una vacuna de 2 dosis en febrero que 1 dosis en abril o mayo. Se tiene que evaluar todo, lo mismo las cadenas de frío, los centros de acopio y distribución, etc”, apuntó. Y concluyó: “Nunca hubo tanta movilización del aparato científico del mundo en pos de una vacuna contra una sola enfermedad. Queremos empezar cuanto antes a brindarle soluciones a las personas”.

