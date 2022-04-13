Лучшие мемы, которые стрелок из Фараона Лав Шейди покинул Residente

Более месяца назад произошла драка между Residente и J Balvin, которая достигла своего пика с песней бывшего участника Calle 13 о том, что породила вирусализацию, критику и даже мемы против колумбийского певца. Однако в защиту реггетонеро выступил другой музыкант, перуанский фараон Лав Шейди, выпустивший во вторник «Rip [R] esentido», решительно выступив против бывшего Calle 13.

В этом новом сингле перуанский артист Хесус Валле Чоке, более известный как Фараон Лав Шейди, набрасывается на пуэрториканца со ссылкой на тележку с хот-догами, которая заставила Residente насмехаться над колумбийским реггетонеро.

«Фараон Лав Шейди прибыл, чтобы разбить его обиженным. В этом бутерброде с колбасой стоит все, вы не все, вы продаете себя за знак», - звучит в части песни.

«В прошлом вы говорили, что страдаете аутизмом, чтобы скрыть коммунистический фанатизм. Я знаю, что в глубине души вы тоже расист, помните, что Чавес тоже был террористом. Вам не стыдно, что вам с таким количеством призов приходится бросать Бэлвина, это не гений», - добавляет он в рэпе.

Видео, в котором Pharaoh Love Shady посвящает несколько строф бывшему вокалисту Calle 13, теперь доступно на YouTube и уже собрало более 860 000 просмотров.

У НЕГО БЫЛА ХОРОШАЯ РЕАКЦИЯ СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Аккаунт перуанского «Левого вне контекста» опубликовал мнение: «Фараон Лав Шейди только что похоронил коммунистического резидента заживо. Великий, Господь Фараон», был его пост.

Пользователь Twitter Альваро Техада заявил следующее. «Я не фанат Pharaoh Love Shady, но в этой перестрелке он рассказал Residente все свои истины. «В прошлом вы говорили, что страдаете аутизмом, просто чтобы скрыть коммунистический фанатизм, помните, что Чавес также был террористом. Ты выставляешь лицо бедным, но живешь как богач».

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Los mejores memes que dejó la tiradera de Faraón Love Shady a Residente





Мемы были в тренде в социальных сетях

Los mejores memes que dejó la tiradera de Faraón Love Shady a Residente

Фараон Лав Шейди доказал, что рэппинг - его дело

Los mejores memes que dejó la tiradera de Faraón Love Shady a Residente

Как вы помните, перуанский фараон Лав Шейди выразил свое полное несогласие с «тирадерой», которая Residente заставил оставить художника сильно остановился колумбиец. Факт контекстуализируется, когда вышел 29-й BZRP Sessions, где Рене Перес развязал свой гнев против того, кто когда-то был его другом.

Фараон Лав Шейди показал свою поддержку J Balvin

А с выходом песни Residente, где он якобы напал на Джей Балвина, различные национальные и международные артисты высказались по этому поводу и оказали свою поддержку колумбийскому певцу. Так было с фараоном Лавом Шейди, который поощрял его через социальные сети.

«Balvin не позволяйте себе (...) Если бы он мог это сделать, ты тоже сможешь. Пойдем», - написал фараон в своем рассказе в Instagram. Как вы помните, переводчик «In da Guetto» написал переводчика из Арекипы.

Faraón Love Shady mostró su apoyo a J Balvin

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